مغادرة 400 أميركي من غزة

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أعلنت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء أنّها ساعدت 400 من مواطنيها والمقيمين لديها وأقاربهم على مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.ونقلت واشنطن تايمز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، قوله "لقد ساعدنا أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيم دائم وأفراد آخرين مؤهلين لمغادرة غزة".وكان الرقم الأميركي السابق في نهاية الأسبوع الماضي، يؤشر إلى نحو 300 شخص، ولم يتضح بعد عدد الأميركيين الذين ما زالوا ينتظرون المغادرة.وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال خلال جلسة استماع أمام لجنة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن واشنطن تقتفي آثار 400 مواطن أميركي ونحو 600 من أقاربهم لمغادرة غزة.وباتت معاناة هؤلاء أولوية بالنسبة الى الإدارة الأميركية في ظل رفع بعض المجموعات الحقوقية شكاوى قضائية تتهم وزارة الخارجية باعتماد ازدواجية المعايير بعد إجلاء الأميركيين الإسرائيليين أولا .وكان الرئيس جو بايدن أكد في الأول من تشرين الثاني أن دفعة أولى من الأميركيين تمكنت من مغادرة قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وقطر.(بترا)