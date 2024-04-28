الأحد 28 نيسان 2024
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مفتي عمان يشيد بـ"انتفاضة" الطلاب بأمريكا وأوروبا دعما لغزة

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مفتي عمان أحمد بن حمد الخليلي

أشاد مفتي عمان أحمد بن حمد الخليلي، أمس السبت، بـ"انتفاضة" الطلاب في أمريكا وأوروبا دعما لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

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جاء ذلك وفق منشور لمفتي عمان، عبر حسابه الموثق بمنصة "إكس"، وسط تواصل الاحتجاجات الطلابية بعدة جامعات أمريكية وأوروبية.


وقال مفتي عمان: "نحيي انتفاضـة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للإبـادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتـلال في قطاع غـزة".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وأضاف الخليلي: "نرجو أن تعم (تلك الانتفاضة) جميع الجامعات. وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح، ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتـل"، في إشارة لإسرائيل.


وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.


كما امتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.-(الأناضول)

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