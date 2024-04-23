مفكر إسرائيلي بارز يحذّر من “هزيمة تاريخية

فيما يَتَّهم رئيسُ حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “حماس” برفض جميع المقترحات لإبرام صفقة تبادُل أسرى، ويهدد، هو والوزير عضو مجلس الحرب بيني غانتس، بزيادة الضغوط العسكرية والسياسية عليها تحذّر أوساط إسرائيلية متزايدة من هزيمة كبيرة لإسرائيل، نظراً للإدارة الفاشلة للحرب على غزة، بعد 200 يوم من شنّها.

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على غرار نتنياهو، قال غانتس إنه لا بدّ من تحقيق أهداف الحرب، وفي مقدمتها إعادة المخطوفين الإسرائيليين، وكذلك إيجاد بديل من سلطة حركة “حماس”، كما أكد أن الحكومة ستزيد الضغط الممارس على قطاع غزة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، من أجل إعادتهم.



في المقابل، وتزامناً مع اليوم الـ200 للحرب المتوحشة على غزة، ومع عيد الفصح اليهودي، تشهد إسرائيل ارتفاعاً في منسوب الإحباط والغضب، وفي الدعوات لاستبدال حكومة نتنياهو كمخرج وحيد للمأزق الخطير الراهن.



ومن الأصوات الواضحة العالية صوت المفكر الإسرائيلي يوفال نوح هراري، الذي يحذّر الإسرائيليين من هزيمة تاريخية، بحال لم يبادر الإسرائيليون لتغيير دراماتيكي، ويستخلصون الدروس من “حرب الشهور الستة”.



في مقال نشره ملحق “هآرتس”، يوضح هراري أن القيادة الإسرائيلية لم تتحمل بعد مسؤولية عن الفشل، ولم تُبدِ الندم على أخطائها.



ويمضي قارعاً جرس الإنذار: “بحال استمرت قيادتنا هذه باتخاذ القرارات سنتورط في كارثة قومية”.



ويوضح أن إسرائيل، وبدلاً من البحث عن سبل تعزيز علاقاتها مع دول الغرب ودول عريبة معتدلة، فإنها تنقاد خلف شهوة الانتقام والغطرسة، رغم فشلها في الحرب على غزة، كما يتجلّى في عدم استعادة المخطوفين، وفي عدم الإجهاز على “حماس”.



ويقول هراري إن نتنياهو وشركاءه السياسيين طوّروا رؤية عنصرية تستخفّ بقيمة حياة الفلسطينيين، ويشير لوجود خيط مباشر بين الاعتداءات على حوارة، في شباط 2023، وبين الكارثة الإنسانية الحالية داخل غزة.



ويضيف: “الذين اعتادوا على إمكانية حرق بلدة فلسطينية انتقاماً لقتل إسرائيليين اثنين يرون إمكانية تدمير كل القطاع انتقاماً للسابع من أكتوبر أمراً مفروغاً منه”.



بيد أن هراري لا يتردّد في توصيف الحقيقة كما هي، بعيداً عن حصر الإشكالية في شخص نتنياهو أو حكومته فحسب، فيوجّه انتقادات لاذعة للإسرائيليين أيضاً بقوله: “لقد أوقعت الحكومة عمداً كارثة إنسانية داخل قطاع غزة، ما يزعزع الأساس الأخلاقي السياسي لإسرائيل كدولة. كثير من الإسرائيليين يتنكّرون للواقع الناتج، ويتجاهلون العوامل التي دفعتنا إلى هنا، مثلما ينكرون قسوة الكارثة الإنسانية داخل غزة، ولذا فهم عاجزون عن فهم الأزمة الدبلوماسية التي تورطنا بها”.



ويضيف: “عندما يصطدم الإسرائيليون بتقارير عن القتل والهدم والتجويع داخل غزة، فإنهم يعتبرونها تقارير كاذبة، أو أنهم يبحثون عن مبررات أخلاقية وعسكرية لسلوك إسرائيل”.



ويذكّر هراري بأصحاب مزاعم اللاسامية بتذكيرهم أن إسرائيل، خلال الأسابيع الأولى بعد السابع من أكتوبر، حظيت بدعم دولي غير مسبوق.



ويتساءل هراري: “حتى متى تستطيع إسرائيل الاعتماد في بقائها وفي حروبها على دعم الغرب ودول عربية؟ وكم من الوقت تستطيع أن تبقى دولة منبوذة؟”.



ويؤكد أن إسرائيل دولة صغيرة تخلو من الموارد الموجودة في روسيا، منبهاً أنه بدون علاقات تجارية وعلمية وثقافية مع بقية العالم، وبدون سلاح ومال أمريكيين، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي نستطيع التطلع له عندئذ هو أن تكون إسرائيل كوريا الشمالية الشرق الأوسط.



ربما يتفجّر كل شيء قريباً

وعلى غرار هراري، يحذر الكاتب الصحفي في “هآرتس” أوري مسغاف من هزيمة كبيرة لإسرائيل بحال لم يسقط الإسرائيليون حكومتهم. فيقول إن عيد الفصح، اليوم، هو الأكثر حزناً من بين الأعياد التي يذكرها، فلا حرية، بل عبودية، فيما بقي 133 إسرائيلياً في الأسر، وهزيمة في كل الجبهات.



ويمضي في توصيف الواقع الإسرائيلي المأزوم: “رجعت من زيارة للجليل، وقد اهتزت كل مشاعري، فالشمال، كما في جنوب البلاد، مهجور، ويتعرّض للهجمات والإهمال، وتحولت مدينة كريات شمونة لمدينة أشباح”.



ويدعو مسغاف الإسرائيليين للتحرر النهائي من أوهام يسوقها نتنياهو عن النصر المطلق، مشدّداً على أن مفتاح الفرج يكمن باستبدال حكومته، ويدعو الإسرائيليين للخروج للشوارع، مرجحاً أن ينفجر كل شيء قريباً، عشية يوم الاستقلال الوشيك، بعدما تبيّنت الصورة للواقع المأزوم بعد 200 يوم من الحرب على غزة دون تحقيق أي من أهدافها.



عالقون في طريق مسدود

وهكذا محلل الشؤون العسكرية في موقع “واينت” رون بن يشاي، الذي يرسم صورة قاتمة لإسرائيل في هذه المرحلة، بقوله إن الفصح اليهودي، هذا العام، هو أحد الأعياد المصيرية في تاريخ إسرائيل، فهي تجد نفسها في ذروة حرب وجودية متعددة الجبهات، وفي الوقت نفسه، عالقة ومتعثرة، وتواجه طريقاً مسدوداً في كل جبهة من الجبهات الست المهمة بالنسبة إليها.



ويوضح أن جهود إسرائيل المبذولة لتحرير الرهائن عالقة لأنها فقدت، بمبادرة من إسرائيل، كل أوراق الضغط الفعالة ضد قائد “حماس” في غزة يحيى السنوار.

أما الجيش فقد خرج، تقريباً، من كافة مناطق القطاع، وسلطة “حماس” لم تتفكك، والأمريكيون لا يسمحون لنا بالدخول إلى رفح وإنهاء المهمة.



وينضم رون بن يشاي لعدد كبير من المراقبين الإسرائيليين ممن يؤكّدون خطورة عدم وجود إستراتيجية لدى إسرائيل، فيقول إن هذه الطريق المسدودة في جميع الجبهات لها ميزتان مركزيتان؛ الأولى أن كل شيء مرتبط ببعضه، وحل أي قضية مرتبط بما سيحدث في القضايا الأُخرى.



ويضيف: “لذلك، المطلوب إستراتيجية شاملة تحرّك الحزمة برمتها في الاتجاه المطلوب. لا يوجد لدى حكومة إسرائيل، ومن يترأسها أيّ إستراتيجيا كهذه الآن.

إنهم يديرون المفاوضات والحرب في كل واحدة من الجبهات بشكل منفصل، من دون رؤية الصورة الشاملة غير المشجعة التي تنعكس منها. الميزة الأُخرى هي أن كل المحاور، أيّ المفتاح لحل كل ما يحدث وتحريكه في كل الجبهات، هو التعاون الوطيد مع الولايات المتحدة، وممنوع إلحاق الضرر بالتعاون معها في القضايا الإستراتيجية الضرورية والوجودية بالنسبة إلى إسرائيل، إلا إن استمرار هذا التنسيق في جميع الجبهات مشروط بالتنازل الإسرائيلي في المجال الفلسطيني، بما معناه موافقة إسرائيلية مبدئية من طرف نتنياهو على رؤية حل الدولتين لشعبين، واستعداد لدمج السلطة الفلسطينية التابعة لأبو مازن بالحكم المدني، وفرض القانون في غزة. هذا المطلب غير حصري فقط بالإدارة الأمريكية، بل أيضاً بجميع دول المنطقة المشارِكة، أو التي يمكن أن تشارك في حلف إقليمي”.



ويخلص بن يشاي للاستنتاج أنه “على إسرائيل التنازل عن موقفها الحازم والرافض في الشأن الفلسطيني، والاستجابة للطلب الأمريكي بالعمل كقبضة واحدة عسكرية وسياسية مع حلفائنا. هذا صعب جداً على حكومة “اليمين الكامل” ومَن يترأسها، لكن من دون تعاوُن فوري وإستراتيجي مع إدارة بايدن، فإننا لن نبقى فقط عالقين في طريق من دون مخرج وقتاً طويلاً، بل أيضاً سنُهزم في الحرب”.



وسبقه بذلك محرر الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل، الذي يقول إنه قبيل اليوم الـ 200 للحرب ضد “حماس”، والتي تمدّدت إلى جبهات أُخرى، لا مفرّ من الحديث عن إخفاق خطِر في وضع الأمن القومي.



ويكرر “نبي الغضب” الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك، تحذيراته من بقاء المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في أداء مهامها، داعياً لإسقاطهما.



ويقول بريك، في مقال جديد تنشره صحيفة “معاريف”، إنه على إسرائيل الإعلان عن وقف الحرب، فقد خسرتها، وسبق أن سحبت قواتها منها، ولا توجد لديها القدرة على إبادتهم نهائياً، منبهاً إلى أن اجتياح رفح لن يسعف الموقف.



وتابع: “عليكم تذويت الحقيقة بأننا خسرنا هذه الحرب، مثلما أنه على الإسرائيليين بذل الجهود للتخلص من هذه القيادة التي تقودهم وتضعهم على متن سفينة تايتانيك إسرائيلية”.-(وكالات)