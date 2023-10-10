الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقابلة نارية لسفير فلسطيني: لا تقارنوا بين الضحية والجلّاد (فيديو)

السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط
السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة تلفزيونة للسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، انتقد خلالها ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه القضية الفلسطينية.اضافة اعلان
شاهد المقابلة:
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