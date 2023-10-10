مقابلة نارية لسفير فلسطيني: لا تقارنوا بين الضحية والجلّاد (فيديو)

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة تلفزيونة للسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، انتقد خلالها ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه القضية الفلسطينية.شاهد المقابلة: