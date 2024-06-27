مقتل شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على ريف دمشق

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة دوت في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة "السيدة زينب" بمحافظة ريف دمشق.وأضاف أن الغارة استهدفت مكان تمركز الآليات في مركز خدمات مؤسسة جهاد البناء التابعة لـ"حزب الله" اللبناني و"ميليشيات إيران".وذكر أنه بالتوازي مع ذلك دوت انفجارات في موقع رادار "تل صحن" شرقي بلدة "ملح" في ريف السويداء الشرقي، لم يتم التأكد مما إذا كانت ناجمة عن استهداف إسرائيلي أو إطلاق المضادات الأرضية.من جهته، أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري، اليوم الخميس، باستشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على المنطقة الجنوبية.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 23:40 يوم 26/6 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".