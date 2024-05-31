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الجمعة 31 أيار 2024
1:01 ص
مقتل شخص وإصابة آخرين بضربات أميركية بريطانية على الحديدة
مقاتلة أميركية تتوجه لضرب مواقع حوثية في اليمن (رويترز)
قالت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الخميس/ الجمعة، إن القوات الأميركية والبريطانية نفذت ضربات استهدفت 13 موقعاً تابعاً لميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة وتعز.
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وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن شخصاً قتل وأصيب آخرون جراء ضربات أميركية بريطانية على الحديدة غربي اليمن.
وأشارت إلى أن 6 غارات جوية استهدفت محيط مطار صنعاء ومناطق جنوبي العاصمة. (وكالات)
الولايات المتحدة
اليمن
صنعاء
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