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Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل شخص وإصابة آخرين بضربات أميركية بريطانية على الحديدة

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مقاتلة أميركية تتوجه لضرب مواقع حوثية في اليمن (رويترز)
قالت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الخميس/ الجمعة، إن القوات الأميركية والبريطانية نفذت ضربات استهدفت 13 موقعاً تابعاً لميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة وتعز.اضافة اعلان

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن شخصاً قتل وأصيب آخرون جراء ضربات أميركية بريطانية على الحديدة غربي اليمن.

وأشارت إلى أن 6 غارات جوية استهدفت محيط مطار صنعاء ومناطق جنوبي العاصمة. (وكالات)
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