 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالجليل استشهد منفذها (فيديو)

668517bf42360467e20f7613
جانب من العملية

قتل شرطي إسرائيلي وأصيب آخر اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن في مركز تسوق يقع في مستوطنة "كرميئيل" بالجليل بشمال فلسطين المحتلة، فيما استشهد منفذها.

 

وكان الشرطي المصاب بحالة حرجة جدا ما لبث أن فارق الحياة.

 

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده" في إشارة إلى استشهاده.

 

كما أجرت الشرطة عمليات بحث في المجمع التجاري للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في العملية.

 

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مجمع كرميئيل، وأصيب أحدهم بجروح قاتلة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

 

وقال إيريك باريل، رئيس فرع اتحاد الإنقاذ في كرميئيل: "نحن نقوم بإجراء إنعاش القلب الرئوي لأحد الضحايا، وهناك جريح آخر في حالة متوسطة".

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة اقتحمت منزل منفذ عملية كرمئيل في قرية نحف تمهيدا لهدمه وتعتقل جميع أفراد عائلته.
اضافة اعلان

 

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1-17

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة والقدس

منذ2 ساعة
نزوح فلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب) - (أرشيفية)

ربع مليون شخص يضطرون للنزوح من خان يونس

منذ13 ساعة
قصف طيران الاحتلال-(ارشيفية)

4 شهداء بقصف الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم

منذ15 ساعة
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)

إصابة إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في جنين

27 حزيران 2024
اقرأ أيضا
1-17

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة والقدس

منذ3 ساعة
مستوطنات إسرائيلية - (أرشيفية)

"إسرائيل" تعتزم المصادقة على بناء 5300 وحدة استيطانية بالضفة

منذ5 ساعة
حزب الله

إيكونوميست: الحرب المخيفة بين حزب الله و"إسرائيل".. انقطاع للتيار الكهربائي وأضخم وابل من الصواريخ في التاريخ

منذ5 ساعة
نظام GPS

"أ ف ب": إرباك في الحركة الأرضة والجوية بلبنان بسبب تشويش إسرائيل على نظام GPS

منذ6 ساعة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

شهداء وجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في دير البلح وغزة ورفح

منذ11 ساعة
نزوح فلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي (أ.ب) - (أرشيفية)

ربع مليون شخص يضطرون للنزوح من خان يونس

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 