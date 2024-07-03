مقتل شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالجليل استشهد منفذها (فيديو)

قتل شرطي إسرائيلي وأصيب آخر اليوم الأربعاء، جراء عملية طعن في مركز تسوق يقع في مستوطنة "كرميئيل" بالجليل بشمال فلسطين المحتلة، فيما استشهد منفذها.

وكان الشرطي المصاب بحالة حرجة جدا ما لبث أن فارق الحياة.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده" في إشارة إلى استشهاده.

كما أجرت الشرطة عمليات بحث في المجمع التجاري للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في العملية.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مجمع كرميئيل، وأصيب أحدهم بجروح قاتلة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

وقال إيريك باريل، رئيس فرع اتحاد الإنقاذ في كرميئيل: "نحن نقوم بإجراء إنعاش القلب الرئوي لأحد الضحايا، وهناك جريح آخر في حالة متوسطة".

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة اقتحمت منزل منفذ عملية كرمئيل في قرية نحف تمهيدا لهدمه وتعتقل جميع أفراد عائلته.



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