الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل ضابطين وجندي للاحتلال وإصابة 8 في معارك مع المقاومة بغزة

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جنود الاحتلال فوق إحدى الدبابات
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته هيئة البث الرسمية: “قتل ضابطان وجندي خلال المعارك شمالي قطاع غزة هم: الملازم أول يعكوف اليان (20 عاما) والملازم أول عومري شفارتس (21 عاما)، والرقيب لافي غَهاسي (19 عاما)”.اضافة اعلان
وأشار الجيش إلى إصابة 8 جنود بجروح خطيرة في المعارك، دون مزيد من التفاصيل عن ظروف هذه المعارك ومكانها.
وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 469، بينهم 137 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد، و52586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)
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