مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمال غزة

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قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، مقتل ضابط في العمليات البرية شمال قطاع غزة.وقالت الصحيفة إن الضابط يدعى يوفال زيلبر (25 عاما).-(وكالات)