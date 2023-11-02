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الخميس 02 تشرين الثاني 2023
10:01 ص
مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمال غزة
من تشييع جندي إسرائيلي قتل أمس بالمعارك (رويترز)
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، مقتل ضابط في العمليات البرية شمال قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن الضابط يدعى يوفال زيلبر (25 عاما).-(وكالات)
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