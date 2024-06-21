مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بمعارك في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوبي قطاع غزة الخميس.



وكانت القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت أن مقاتليها نصبوا كمينا محكما لقوة إسرائيلية مدرعة، بتفجير لغم ذي قوة تفجيرية كبيرة، تم زرعه في طريق القوة الإسرائيلية جنوب حي تل السلطان غربي رفح، بعد عمليات رصد استمرت أياما عدة.

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وأضافت القسام أن مقاتليها فجروا اللغم في دبابة ميركافا لحظة مرورها في المكان، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل طاقمها.



كما أعلنت القسام أن مقاتليها أجهزوا على جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بعد ملاحقتهم داخل أزقة مخيم الشابورة، بمدينة رفح.