مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الاثنين، سقوط عدد من القتلى وتسجيل خسائر مادية إثر قصف إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة حلب.



وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)، ارتقاء "عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف اليوم نقاطاً في محيط مدينة حلب".



وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا": "حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 3-6-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

اضافة اعلان

وبحسب وسائل إعلام سورية، أدى العدوان إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.