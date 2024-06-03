 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف حلب

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الاثنين، سقوط عدد من القتلى وتسجيل خسائر مادية إثر قصف إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة حلب.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)، ارتقاء "عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف اليوم نقاطاً في محيط مدينة حلب".

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا": "حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 3-6-2024  شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

اضافة اعلان

 

وبحسب وسائل إعلام سورية، أدى العدوان إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الدمار في غزة -(وكالات)

المقاومة الفلسطينية .. لتحرير فلسطين والعالم

منذ11 ساعة
الأسرى القصر في سجون الاحتلال

ضرب وجروح وتقرحات تتعرض لها أجساد " الأسرى القصّر" في سجون الاحتلال

منذ14 ساعة
غارات من حزب الله على اسرائيل

واشنطن تسعى لاتفاق بين إسرائيل ولبنان بعد إنجاز الصفقة مع «حماس»

منذ15 ساعة
4-60-730x438

مساعد لنتنياهو: خطة بايدن بخصوص غزة “ليست اتفاقاً جيداً” لكن إسرائيل تقبله

منذ15 ساعة
الدويري: مقدمات معركة رفح بدأت وسيكون عنوانها المجازر

الدويري: هذه هي الأدلة على أن قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنه

منذ17 ساعة
thumbs_b_c_41f3b42b9d18cfc253f6939d393b744c

إعلام عبري: "إسرائيل" وافقت على صفقة للإفراج عن 33 محتجزا بغزة

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

أخطار جيوسياسية يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

غور الصافي

جهاد المنسي |اليوم

الأمير ومنتدى تواصل

نضال منصور |اليوم

المرأة تحت القبة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

كارثة طويلة الأمد

سميح المعايطة |اليوم

تواصل مضبوط على الوعي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 