 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 3 جنود إسرائيليين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع
أقر جيش الاحتلال بمقتل 3 عسكريين وإصابة 8 آخرين، 3 منهم في حالة خطيرة، في معارك بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العسكريين القتلى الثلاثة من كتيبة ناحال وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في رفح.اضافة اعلان
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