الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 4156 طالبا فلسطينيا برصاص إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

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إحدى المدارس التي استهدفها العدوان الإسرائيلي
قتل 4156 طالبا فلسطينيا وأصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق مصدر رسمي.اضافة اعلان
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن 4156 طالبا استشهدوا وأصيب 7818 بجروح منذ 7 أكتوبر.
وأشارت إلى أن "من بين الشهداء 4119 شهيدا و7536 جريحا في قطاع غزة، فيما استُشهد 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 بالضفة الغربية".
الوزارة أوضحت أن "221 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب خمسة بجروح واعتُقل أكثر من 71 في الضفة".
وبيّن البيان أن "278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب".
وقالت الوزارة إن "الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها مراكزا للإيواء في قطاع غزة".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين "21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة" وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)
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