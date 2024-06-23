 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 7 مسلحين بقصف جوي شمال العراق

العلم العراقي 2
العلم العراقي

أعلنت السلطات العراقية اليوم، مقتل سبعة مسلحين، في قصف جوي للجيش العراقي استهدف أوكارا في جبال بلكانة، شرقي محافظة صلاح الدين، شمال العراق.

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 وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو، ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين" شمال البلاد.

وأضاف البيان أنه بعد رصد ومتابعة المسلحين في المنطقة المذكورة ومحاصرتهم ضمن هذا الموقع، تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات "إف -16" استهدفتا نفقا وأوكارا في الموقع.

وكشف البيان عن قتل 7 مسلحين من بينهم قيادي، وصفته القيادة المشتركة بـ"الخطر".

ورغم أن السلطات العراقية لم تذكر هوية المسلحين المستهدفين في العملية وتبعيتهم، إلا أن القوات العراقية ما تزال تلاحق بقايا تنظيم داعش الإرهابي بمختلف محافظات البلاد، لا سيما وأن عناصر التنظيم تقوم بين الحين والآخر باستهداف عناصر الجيش والشرطة عبر هجمات مسلحة. (قنا)

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