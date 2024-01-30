الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقرر أممي: لا مفر من المجاعة بغزة مع وقف تمويل "الأونروا"

نازحون في غزة يحاولون الحصول على الطعام
نازحون في غزة يحاولون الحصول على الطعام
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).اضافة اعلان
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضح فخري، في منشور على منصة إكس الليلة الماضية، أن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.
والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مستهل جلسة الوزراء أمس الاثنين، أن "الهجوم على الأونروا هو هجوم سياسي مبيت من قبل إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحاربها وتحارب المخيمات في كل مكان، ورأينا ذلك في غزة وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية بما فيها القدس، والقطاع.
يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، وفق مصادر طبية فلسطينية.-(بترا)
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