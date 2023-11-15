الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مكوث الاحتلال في مجمع الشفاء يثير المخاوف من إعداده لـ"مشهد مسرحي"

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي
قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بشدة اقتحام  جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، قائلاً إن إسرائيل حولت المجمع الطبي إلى ثكنة عسكرية ومركز للاعتقال والتنكيل بالمرضى والنازحين، فضلاً عن الطواقم الطبية.

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فيما أعرب المرصد الحقوقي عن مخاوفه من حدوث عمليات قتل وجرائم إعدام في ظل سماع إطلاق نار متقطع داخل مجمع الشفاء منذ اقتحامه، على الرغم من أن المجمع لم يشهد أية عمليات إطلاق نار سوى من القوات الإسرائيلية عند اقتحامه.


كما بيَّن الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المتحكم الوحيد في المشهد داخل مجمع الشفاء الطبي، في ظل حجب صوت مسؤولي وزارة الصحة عن الإعلام، وعدم السماح لأية أطراف دولية ثالثة، بما في ذلك المنظمات الأممية، بالوجود، ما يثير شكوكاً مسبقة على أية رواية ستصدر لاحقاً.


ونبّه إلى أن المزاعم بشأن استخدام مجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى كل هذه الساعات الطويلة للتمشيط والمداهمة من أجل كشفها، وبالتالي فإن طول الفترة الزمنية التي يستغرقها الجيش داخل المجمع يثير مخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.


ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد، على مدار أيام متتابعة، تضخيم هدف اقتحام مجمع الشفاء لتصويره على أنه إنجاز عسكري، وشحن جنوده بشكل مسبق من حجم التحريض على المجمع لتهيئتهم على أنهم ذاهبون للسيطرة على موقع عسكري محصن.


كما طالب المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان، جيش الإسرائيلي، بمغادرة مجمع الشفاء فوراً، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات، الذي يحتم على أطراف الصراع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم، وعدم تقييد عملهم بأي شكل كان.


اقتحام مستشفى الشفاء 

يأتي هذا في وقت أقدمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، على اقتحام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وذلك بعدما أبلغت الطاقم الطبي في اتصال بضرورة إخلاء المجمع بالكامل قبل الاقتحام.


فيما أكد مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مبنى الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، كما دخل قسم الطوارئ وقام بالتفتيش في قبو المستشفى، مؤكداً أنه لم يجد أي دليل على تمركز المقاومة داخل المستشفى، كما أشار إلى أنه لم يتم إطلاق رصاصة واحدة من داخل مجمع الشفاء أثناء اقتحامه من قِبل الاحتلال. 


 وتابع المسؤول في غزة أن "الاحتلال أطلق النار على مَن خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء"، وأردف: "جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصراً له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة".


وأوضح أنهم أبلغوا مندوبة الصليب الأحمر بأن "جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي".


وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي.


ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي، ونحو 700 مريض، و39 من الأطفال الخدج، و7 آلاف نازح، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.


منذ أيام يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته "حكومة غزة" مراراً.


وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الاحتلال؛ ما يفاقم من الوضع الكارثي، خاصةً في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.


ومنذ 40 يوماً يشنّ الاحتلال حرباً على غزة استشهد خلالها 11 ألفاً و320 فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.


ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006. -عربي بوست

 

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