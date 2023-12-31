الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ملكة جمال العراق السابقة تزور غلاف غزة وتتضامن مع جيش الاحتلال (صور وفيديو)

سارة عيدان رفقة جنود الاحتلال في غلاف غزة
سارة عيدان رفقة جنود الاحتلال في غلاف غزة

في خطوة مستفزة، زارت ملكة جمال العراق السابقة والمرشحة لانتخابات الكونغرس الأمريكي لعام 2024، سارة عيدان، بلدات غلاف غزة المحتلة التي شهدت هجمات “حماس” في السابع من أكتوبر، مرتدية زيًّا حربيًّا.


ونشرت عيدان عبر منصة “إكس” صورا تجمعها بجنود الجيش الإسرائيلي، وعلقّت: “قمت اليوم بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها. وعلى بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس”.

اضافة اعلان


وأضافت: “لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيًا، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية”.


وكانت سارة عيدان تعرضت لهجمة في عام 2017 بعد أن نشرت صورًا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار جاندلزمان، خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم في لاس فيغاس، و علقت عليها قائلة: “السلام والحب من ملكتي جمال العراق وإسرائيل”.

 

 

كما عرضت سارة خدماتها كمترجمة للقوات الأمريكية في العراق في عام 2008.
وتتبنى عيدان موقفا دفاعيا عن دولة الاحتلال حيث صرّحت: “الولايات المتحدة هي وطني الوحيد وأحتاج إلى حمايته”.

 


وجاءت زيارة عيدان تضامنا مع الدولة اليهودية، وفقا لـ”تايمز أوف إسرائيل”، حيث صرحت في مقابلة مع القناة 12 العبرية، أن زيارتها تهدف إلى “إظهار حقيقة ما حدث في 7 أكتوبر، لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي”، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، وغالبيتهم من العراقيين.

وعبّرت المرشحة لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونغرس في كاليفورنيا عن “شعورها بالغثيان عند سماعها طلاب في الجامعات الأمريكية يقولون إن هجوم حماس كان بمثابة عمل من أعمال الدفاع عن النفس”.

 


وواصلت: “أريد أن يشاهدوا حجم الفظاعة التي أدت إلى الحرب في غزة. العالم يهتف بشعار تحرير فلسطين، لكن الأمر لم يكن أبدًا هكذا. إن قتل العائلات البريئة وحرق أفرادها أحياء ليس تحريراً لفلسطين، بل إرهاب”.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - (أرشيفية)

الرئاسة الفلسطينية: لا سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال

منذ2 ساعة
حزب الله

حزب الله: "طوفان الأقصى" سيؤسس لمرحلة جديدة في منطقتنا

منذ2 ساعة
سجن عوفر

حالات تسمم في سجن "عوفر" بعد تقديم الاحتلال وجبات طعام فاسدة للأسرى

منذ2 ساعة
ميناء رفح البري

ميناء رفح البري يستقبل 8 جرحى من غزة

منذ3 ساعة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

منذ4 ساعة
عبد الفتاح معالي

استشهاد رفيق يحيى عياش.. حماس تنعى القيادي عبد الفتاح معالي

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قراءات أمنية غائبة

ماهر أبو طير |اليوم

تنكر غريب للأوطان..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عجز لغة الإعجاز

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. عام التحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

ليلة رأس السنة غزية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات | منذ21 ساعة
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 