مناشير "إسرائيلية" فوق جنوب لبنان.. ماذا تضمنت؟

رمت طائرات إسرائيلية معادية منشورات فوق بلدة كفركلا، جاء فيها: "إلى سكان جنوب لبنان! من هذه المنطقة يتم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله الإرهابي، عمليات إرهابية كهذه ستؤدي الى ردّ قاس! من أجل سلامتكم، لا تكونوا ذنباً للأعمال الإرهابية في ساحات بيوتكم".

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وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وآخرها ما أعلنت عنه أمس الاثنين من استهداف تجمّع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، واستهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وموقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وتحقيق إصابات مباشرة في كلٍّ منها، فضلاً عن استهدافها التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة.