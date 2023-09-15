السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"منتدى الإعلام العربي" يستعين بالذكاء الاصطناعي من خلال "ميّ"

منتدى الإعلام العربي
منتدى الإعلام العربي
 ضيوف منتدى الإعلام العربي من متحدثين ومشاركين سيجدون "ميّ"، المساعدة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في استقبالهم مع انطلاق دورة هذا العام، للترحيب بهم ولتقديم المعلومات الوافية حول مختلف الفعاليات التي تتضمنها أجندة المنتدى والتي سيشارك بالحديث فيها أبرز قيادات العمل الإعلامي ورموزه في المنطقة والعالم.اضافة اعلان
ولن يجد الحضور صعوبة في الوصول إلى المساعدة الافتراضية "ميّ" إذ ستتواجد في كافة جنبات الحدث، وستقدم العون لكل من ينشده رغم ضخامة عدد المشاركين الذي يزيد على 3000 شخص، لما تتمتع به من إمكانات متطورة، وما تملكه من معلومات وافية حول المنتدى وما يضم من جلسات وفعاليات مصاحبة على مدار يومي 26 و27 ايلول (سبتمبر) الحالي في مدينة جميرا- دبي. 
والمساعِدة الافتراضية "ميّ" تم تطويرها بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل القيام بدور مهم وهو في توفير كافة المعلومات التي يحتاجها ضيوف منتدى الإعلام العربي بمجرد ضغطة زر، حيث تستطيع الإجابة سواء باللغة العربية أو غيرها من اللغات الأخرى على كم كبير من الأسئلة المتعلقة بالمنتدى. 
ويقول محمد سويدان، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: "فكرة الاستعانة بـالمساعدة الافتراضية جاءت في ضوء الموضوع الرئيسي الذي يركز عليه منتدى الإعلام العربي هذا العام، وهو أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام.. واسم "ميّ" أصله مسماها بالإنجليزية MAI وهو الحرف الأول من "الإعلام" (Media) والأحرف الأولى من "الذكاء الاصطناعي" (Artificial Intelligence) .. كذلك حرف الميم في الاسم هو الأخير في كلمة "إعلام" وحرف الياء، هو الأخير في "الذكاء الاصطناعي"، كما وجدنا أن اسم ميّ من الأسماء العربية ذات الدلالات الجميلة فهو يعني "الغزالة الصغيرة"، وهو ما يناسب هذه التكنولوجيا الناشئة التي تجتاح العالم بسرعة كبيرة". 
والمساعدة الافتراضية "ميّ" تتمتع بإمكانات كبيرة، فهي قادرة على التحدث إلى الضيف بالعربية أو العديد من لغات العالم الأخرى، كما يمكنها تحويل الصوت لتحاكي أصوات شخصيات شهيرة من نجوم الإعلام والسينما وغيرهم، سواء من الرجال أو النساء، وهي قادرة على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمنتدى الإعلام العربي، مثل معلومات الجلسات وأوقاتها والقاعات التي ستنعقد فيها، إضافة إلى قدرتها إلى تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية مثل رسم صورة تذكارية أو التصوير السينمائي بطريقة احترافية. 
ورغم الهيئة البسيطة التي تم تصميم "ميّ" لتظهر عليها إلا أنها قادرة على تقديم كم كبير من الخدمات كونها نتاج الكثير من العمليات الحسابية الدقيقة، فيما يعمل صوتها بناءً على استخدام خوارزميات مُعقدة لتتحول إلى كلمات منطوقة تحاكي العديد من أنماط ونغمات أصوات البشر. 
يُذكر أن منتدى الإعلام العربي يقام بتنظيم نادي دبي للصحافة خلال الفترة 26-27 ايلول (سبتمبر) الحالي بمشاركة لفيف من الوزراء والساسة وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتّاب والمفكّرين والإعلاميين في المنطقة والعالم، علاوة على صُناع المحتوى والمؤثرين.
جانب من فيضانات ليبيا التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد- (وكالات)

المساعدات وصلت درنة فلماذا لا تدخلها؟ 14 أيلول 2023

أرشيفية

شلال الدم في عين الحلوة.. متى ينتهي؟ 14 أيلول 2023

كانت آثار مدينة وليلي الرومانية القديمة التي تقع بالقرب من مكناس من بين المعالم التي دمرتها كارثة عام 1755

ماذا حدث عندما ضرب المغرب زلزالان وتسونامي في شهر واحد؟ 14 أيلول 2023

حسن الصالحين.

بالصور: أحزان الأسر المنكوبة تتواصل وفرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن ناجين بعد إعصار دانيال في ليبيا 14 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
زلزال المغرب يعيد قرويين لزمن أجدادهم

زلزال المغرب يعيد قرويين لزمن أجدادهم.. وقلق مع قرب الشتاء

منذ 50 دقيقة
أرشيفية

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مناهضة للاستيطان وداعمة للأسرى

منذ 52 دقيقة
جانب من آثار الدمار الذي خلفته فيضانات ضربت مدينة درنة شرقي البلاد.-(وكالات)

سيول ليبيا.. أعداد الضحايا قد تكون صادمة

منذ 53 دقيقة
koronavirus-asi-aa-1601642

رصد 9 إصابات بمتحور كورونا "إيريس" في تركيا

منذ10 ساعة
40 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منذ10 ساعة
أحد إغلاقات الاحتلال لطرق الضفة الغربية المحتلة بسبب الأعياد اليهودية-(وكالات)

الاحتلال يفرض طوقا أمنيا شاملا على الأراضي الفلسطينية بمناسبة "الأعياد اليهودية" المزعومة

14 أيلول 2023
افكار و مواقف

الجيواستراتيجي وانعكاسه على الداخل الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |منذ 32 دقيقة
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
 