الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منسق سابق بـ"هيومن رايتس ووتش" يدعو لوقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"

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المنسق السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث

دعا المنسق السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، للضغط على حكومة إسرائيل وقطع المساعدات العسكرية ووقف بيع الأسلحة لها.

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وقال روث في حديثه للأناضول، إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لمجاعة جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين.


وأشار المسؤول السابق بالمنظمة الحقوقية إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب، واصفاً الأمر بأنه "جريمة حرب علنية".


واعتبر "روث" أن عرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يتعارض أيضاً مع قرار محكمة العدل الدولية حول ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وحول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية حول العالم، قال روث إن الأمر متعلق بحكومة تل أبيب أكثر من الشركات الإسرائيلية نفسها، مؤكداً على ضرورة وقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة إلى تل أبيب.


وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على منطقة مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة هي "نتيجة لسلسلة جرائم الحرب الإسرائيلية".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.-(الأناضول)

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