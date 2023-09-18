منطق بيريز

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بقلم: آفي غيل"أسبوع طيب لكم يا مواطني إسرائيل. هذا المساء يسرني أن أبشركم ببشرى عظيمة".الى جانب كل مواطني إسرائيل تحفزت انا أيضا لان استمع الى البشرى الموعودة وها هي، من حلق بنيامين نتنياهو انطلقت بشرى "الشرق الأوسط الجديد" لشمعون بيريز. فقد وصف نتنياهو بنبرة ليس هناك ما هو اكثر احتفالية منها المشروع الذي أعلن عنه الرئيس بايدن في مؤتمر الـ G20: شبكة سكك حديدية لقطارات ومسارات تجارية تربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا – وستمر بالسعودية، الامارات، الأردن وإسرائيل.وصف نتنياهو المشروع كـ "اختراق للطريق" يضمن التعاون "الأكبر في تاريخنا"، "خطوة تاريخية" تؤدي الى "اندماج وتعاون إقليمي وعالمي خاص وغير مسبوق"، ليس اقل من "تحول الحلم الى واقع". نتنياهو المتأثر قضى حتى بالقطع بان المشروع "سيغير وجه الشرق الأوسط".بيريز، الذي تأتي اليوم الذكرى السابعة لرحيله، لا بد سيبتسم له من فوق. قبل 30 سنة نشر كتابه "الشرق الأوسط الجديد" والذي وصف فيه ضمن أمور أخرى شبكات مواصلات تبنى في المنطقة، "تمديد سكك حديدية وشق طرق سريعة تربط دول المنطقة الواحدة بالاخرى والمنطقة كلها بأفريقيا وأوروبا عبر البر أيضا. بل ان بيرس يفصل في كتابه مسارات السكك الحديدية التي على حد قوله ستشجع التجارة والسياحة وستسمح ضمن أمور أخرى بالتحرك من إسرائيل "الى السعودية والى الخليج".وها هي أحلام بيريز تأخذ في التحقق. صحيح أن المسيرة بطيئة ومليئة بالعوائق، لكن حتى اشد منتقديه ملزمون بان يعترفوا: عندما نسج صورة مستقبل المنطقة في كتابه، هل تخيلوا توقيع اتفاقات سلام مع دول "اتفاقات إبراهيم"؟ هل تصوروا تقدما حقيقيا نحو تطبيع مع السعودية؟فهل تبنى نتنياهو رؤيا بيريز لـ "الشرق الأوسط الجديد"؟ ليس حقا. رغم وجه الشبه في الخطاب يختلف الاثنان في مسألة هامة – النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد رأى بيريز في حل النزاع حجر أساس في تحقق رؤياه الإقليمية وكان هذا بين الاعتبارات الهامة التي قبعت في خلفية التوجه الى أوسلو. رغم إفشال المسيرة، فان آثار اختراق الطريق مع الفلسطينيين في أوسلو تصدح اليوم أيضا. هكذا، شق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل الطريق الى اتفاق سلام مع منح الشرعية لدول عربية بتطبيع علاقاتها معنا.بخلاف بيريز، يتجاهل نتنياهو المسألة الفلسطينية. فهو لا يتخذ أي مبادرة سياسية ترسم أفقا لحل دائم ولا يرى في استمرار الاحتلال عبئا على قدرة إسرائيل للانخراط في المنطقة. اما منطق بيريز فمختلف: إبقاء النزاع بلا حل يؤدي بإسرائيل الى واقع دولة ثنائية القومية ويهدد استقرار شبكة العلاقات التي تنسج الان مع العالم العربي.ان تعميق الاحتلال واحتدام انفجارات العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، مع التشديد على الحرم، من شأنه أن يمزق دفعة واحدة نسيج علاقات إسرائيل مع دول المنطقة. آجلا ام عاجلا ستكتشف إسرائيل بأن مستقبل انخراطها في الشرق الأوسط الجديد بقي متعلقا بتسوية إسرائيلية – فلسطينية مستقلة تقوم على أساس الاعتراف المتبادل وتقسيم البلاد. هذا هو منطق أوسلو، منطق شمعون بيريز.