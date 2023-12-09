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السبت 09 كانون الأول 2023
2:13 م
منظمة: الوفيات بسبب الجوع والمرض بغزة قد تفوق الناتجة عن القنابل
استشهاد أطفال في غزة
قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض في غزة قد تفوق الناتجة عن القنابل.
وذكرت المنظمة أن أطفال غزة محكوم عليهم بمزيد من القصف والمجاعة والمرض.
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وشددت على أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب مميت للأطفال. (الجزيرة نت)
غزة
انقذوا الاطفال
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