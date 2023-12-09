السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منظمة: الوفيات بسبب الجوع والمرض بغزة قد تفوق الناتجة عن القنابل

استشهاد أطفال في غزة
استشهاد أطفال في غزة
قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض في غزة قد تفوق الناتجة عن القنابل.

وذكرت المنظمة أن أطفال غزة محكوم عليهم بمزيد من القصف والمجاعة والمرض.اضافة اعلان

وشددت على أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب مميت للأطفال. (الجزيرة نت)
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