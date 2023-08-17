منع عودة 100 ألف مقدسي لمدينتهم

نادية سعد الدين

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على وقع احتشاد جموع الفلسطينيين اليوم بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه؛ اتخذت حكومة الاحتلال اليمينية مجموعة من الإجراءات العنصرية لمزيد من التضييق على المقدسيين.ومن شأن الاجراءات الجديدة منع عودة أكثر من 100 ألف مقدسي تم طرده خارج جدار الفصل العنصري إلى مدينته، مثلما يعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم في القدس المحتلة، وذلك في إطار سياستها التهويدية ضد الوجود المقدسي.وأكدت الفصائل الفلسطينية جهوزيتها للدفاع عن "الأقصى" والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي أدت أمس إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين بجروح بليغة خلال مواجهات عنيفة أثناء تصديهم لاقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين، بالضفة الغربية، في ظل إمعان الاحتلال لسياسة اجتياح المدن والمخيمات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.ويتقاطر الفلسطينيون للرباط والاحتشاد الواسع "بالمسجد"، تلبية لدعوات الفصائل الفلسطينية، من أجل الدفاع عن المسجد ضد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، والتصدي لمخططاتهم التهويدية للسيطرة الكاملة عليه وتقسيمه زمانياً ومكانياً.وبغرض تهويد القدس و"الأقصى"؛ قررت ما يسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" بشكل قطعي عدم عودة المقدسيين ممن هجروا وأبعدوا عن مدينتهم إلى خارج جدار الفصل العنصري، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، مما حرمهم من أراضيهم ومنازلهم مثلما حرم أبنائهم الطلبة من ارتياد مدارسهم داخل مدينتهم.ووفق إجراءات الاحتلال، فإن المقدسيين ممنوعون من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها التي يفصلهم الجدار العنصري عنها، كما فرضت عليهم المزيد من قيود البناء وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، بهدف منع التوسع العمراني الفلسطيني في القدس المحتلة، والتضييق عليهم لدفعهم للرحيل عن المدينة، وهي مخططات فشل الاحتلال في نفاذها أمام تمسك المقدسيين بأرضهم ومدينتهم المحتلة.ويشترط الاحتلال حصول أصحاب الأرض الأصليين على تصاريح دخول لأراضيهم الزراعية، وهو أمر غاية في الصعوبة، على غرار البوابات في جدار الفصل العنصري والتي يتم فتح عدد محدود منها ولفترات قصيرة للسماح للمزارعين الفلسطينيين بفلاحة أراضيهم، ولكنه يندرج في إطار مساعي الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين في القدس المحتلة.ويُشابه هذا الوضع مصير نحو 11 ألف دونم من المساحة الواقعة شمال غرب الضفة الغربية، والمحصورة في المنطقة الواقعة بين جدار الفصل العنصري والأراضي المحتلة عام 1948، ضمن "جيب" كبير أوجده الاحتلال بسبب الجدار العنصري، ويضم 7 آلاف فلسطيني، حيث يصعب عليهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي قسمها الجدار، بما حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد.وفي الأثناء؛ عم الإضراب التجاري الشامل مدينة جنين حدادا على روح الشهيد مصطفى أكرم الكستوني (32 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية، بما يرفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 228 شهيدا، وسط تنديد وغضب فلسطيني واسع أثناء تشييع جثمانه أمس.وردد المشيعون العبارات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية لاستمرار المقاومة والتصدي للانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، كما نددوا بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، كما نعت الفصائل الفلسطينية، الشهيد الكستوني، ودعت لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه والاشتباك معه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.ودعت حركة "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني "في أرجاء الأرض المحتلة لمواصلة الدفاع عن الشعب و"الأقصى"، وضرب الاحتلال ومستوطنيه بكل المواقع".وأكد الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، أن اجتياح الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن يوقف مد المقاومة المتصاعد، بل سيزيدهم إصرارا على مواصلة نضاله ضد الاحتلال في مختلف أرجاء الضفة الغربية والتصدي لعدوانه والرد على جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني".وبالمثل؛ أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "دم الشهداء يشعل مزيدا من جذوة المقاومة وامتدادها في كل الساحات، وأن استمرار جرائم العدو بحق الشعب والمقاومة الفلسطينية لن يوقف التمسك بالسعي للحرية".من جانبها، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "العدوان على مدينة جنين جزء من المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف المقاومة في كل الأراضي الفلسطينية، ويأتي في سياق المخطط الشامل بالضم وفرض المشروع الإسرائيلي الاستعماري بالقوة على كامل الأرض الفلسطينية".وأكدت أن "كل مخططات الاحتلال تفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته"، داعية إلى "مواجهة العدوان بمزيد من المقاومة، وتطوير أدواتها وأشكالها، وتوفير الحماية السياسية وتحصين حاضنتها الشعبية".كما دعت لجان المقاومة في فلسطين إلى تصعيد المقاومة والثورة ومجابهة العدو ومستوطنيه على كافة محاور الاشتباك والطرق الالتفافية وضربه بكل قوة في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقد تصدى الفلسطينيون أمس لاقتحام الاحتلال لمدينة نابلس وخاضوا اشتباكات مع قواته المتوغلة في رسالة تأكيد على جاهزية الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه.ويأتي في هذا السياق اعتراف إسرائيلي نادر بمسؤولية حكومة الاحتلال اليمينية عن تنفيذ المزيد من الجرائم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وإعطاء الغطاء السياسي لعصابات المستوطنين، من خلال سن المزيد من القوانين والأحكام، تمهيدا ليكون الفصل سياسة رسمية ضد الفلسطينيين، وصولا لتحقيق دولة التفوق اليهودي، التي لا تحترم الفلسطينيين، ولا تحمي حقوقهم، في منطقة مسؤوليتها، وفق ما ورد في موقع "القناة 13" الإسرائيلية الالكتروني.وأفادت القناة الإسرائيلية نفسها بأن "المستوطنين الإرهابيين يضرمون النار في منازل الفلسطينيين، وسياراتهم، ويرشقوهم بالحجارة، ويطلقون النار باتجاههم، كما حدث في بلدات حوارة وترمسعيا ولبن الشرقية وبرقة، ورغم كل هذه الجرائم والأهوال، فإن قوات الاحتلال تكتفي باعتقال مستوطن واحد فقط، يتفاخر بالقتل وهو بأصفاده الإلكترونية، وما تزال المحاكمة مستمرة، بينما لو كان القاتل فلسطينيا، فسيتم تدمير منزل عائلته، ويقضي عقوبته في السجن مدى الحياة"، وفق ما أوردته.وقالت القناة الإسرائيلية أنه "من خلال سيطرة الوزير الإسرائيلي المتطرف "سموتريتش" على الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، فإن المستوطنين سيتمكنون من استلاب المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد أصحابها منها".