السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

من هم الأسرى الأطفال المفرج عنهم من سجون الاحتلال؟

اسير محرر
أسير فلسطيني ضمن المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

ضمن اتفاق تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، أُفرج الجمعة عن 39 فلسطينيا، بينهم 24 أسيرة و15 قاصرا، بحسب "نادي الأسير" و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، وهي الدفعة الأولى من صفقة التبادل.

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وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الأطفال المفرج عنهم هم من مواليد أعوام تتراوح بين 2005-2007، وجميعهم وجهت لهم تهم رشق الحجارة أو المشاركة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وفيما يلي إطار تعدّه الأناضول عن المعتقلين الأطفال المفرج عنهم، وهم:

1- أبان إياد محمد سعيد حماد
من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اعتقل في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4000 شيكل (نحو 1070 دولارا)

2- محمد أنيس سليم ترابي
من محافظة نابلس شمالي الضفة، اعتقل في 10 يوليو/ تموز 2023، وحكم بالسجن الفعلي 15 شهرا.
3- قصي هاني علي أحمد
من محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، اعتقل بتاريخ 23 يوليو 2023، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام.
4- جبريل غسان إسماعيل جبريل
من مدينة قلقيلية، اعتقل في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وصدر بحقه حكما بالسجن 14 شهرا.
5- جمال خليل جمال براهمة
من مدينة أريحا شرقي الضفة ، اعتقل في 28 أبريل/ نيسان الماضي، وصدر بحقه حكما بالاعتقال الإداري 4 أشهر إداريا (دون تهمة)، وجددت له أربعة أشهر أخرى.
6- إياد عبد القادر محمد خطيب
من بلدة حزما شرقي القدس، اعتقل في 20 فبراير/ شباط 2023، وصدر بحقه حكما إداريا 4 أشهر، جدد 3 مرات.
7- يوسف محمد مصطفى عطا
من محافظة رام الله بالضفة، اعتقل في 12 يوليو الماضي، وكان موقوفا.
8- محمد أحمد سليمان أبو رجب
من محافظة الخليل، اعتقل في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وكان موقوفا.
9- أحمد نعمان أحمد أبو نعيم
من بلدة المغير بمحافظة رام الله، اعتقل 27 نوفمبر 2022، وكان موقوفا.
10- براء بلال محمود ربعي
من الخليل، اعتقل في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكان موقوفا.
11- معتز حاتم موسى أبو عرام
من الخليل اعتقل في 25 ديسمبر 2022، وكان موقوفا.
12- ليث خليل عثمان عثمان
من رام الله، اعتقل في 10 أبريل 2023، وكان موقوفا.
13- محمد محمود ايوب دار درويش
من رام الله، اعتقل في 12 أبريل 2023، وكان موقوفا.
14- جمال يوسف جمال أبو حمدان
من نابلس، اعتقل في 25 مايو/ أيار 2023، وكان موقوفا.
15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق
من مدينة القدس، اعتقل في 4 أكتوبر 2023، وكان موقوفا.

 

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال الاسرائيلي، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

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