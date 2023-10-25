الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

من هول العدوان الصهيوني.. غزيون توقفت قلوبهم رعباً

امرأة مصابة وطفلها بعد قصف إسرائيلي بالقرب من منزلهما في قطاع غزة.
امرأة مصابة وطفلها بعد قصف إسرائيلي بالقرب من منزلهما في قطاع غزة.
لا يموت الغزي فقط إثر استهدافه بواسطة صواريخ قوات جيش الاحتلال أو بقائه تحت الأنقاض لمدة تزيد عن الحد الذي يمكن أن يحتمله شخص محاصر يحيا بشق الأنفس بعتمة وفسحة ضيقة، بل تتعدد وسائل تعذيبه لتشمل تعمّد إيقاف قلبه رعباً، إن لم يتمكنوا من إنهاء حياته بصواريخهم وذخائرهم المحرمة دولياً، وهو تماماً ما حصل العام الماضي مع الطفل ريان سليمان (7 أعوام) خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلية له، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث لم تنجح جميع المحاولات لإنعاش قلبه المَرعُوب. اضافة اعلان

في غزة.. يستشهدون من الرعب أيضاً








وثق خالد جمعة عبر صفحته الخاصة فيسبوك، وهو صحفي يعمل بوكالة الأنباء الفلسطينية، أسماء حالات يعرفها استشهدت خوفاً من صوت الطيران الإسرائيلي وهو يحوم فوق سماء غزة، وكتب جمعة صباح اليوم: "وفاء محمود أبو الروس، من مخيم يبنا في رفح، استشهدت أمس خوفاً من صوت القصف في بيت جيرانهم، وهذه هي الحالة الرابعة التي تحدث في غزة، على الأقل من الحالات التي أعرفها".

وتابع جمعة: "كانت وصيتها: أمانة إذا متت اكتبوا: وفاء 37 سنة، استشهدت وهي بتضحك]، وتركت وراءها ابن اسمه وئام 18 سنة، وبنت اسمها حلا 17 سنة...، وهي ابنة أخ الصديق ناصر أبو الروس، وابنة عم كريم أبو الروس".

ويكمل: "غزة تحزن وتلطم وتشق ثوبها، غزة تجوع وتعطش وتعرى، غزة تغيرت معالمها، ولا تجد علبة "مكياج" واحدة لتريك وجهاً آخر غير الذي هي عليه. لا تقل لأمٍّ بقيت على قيد الحياة دون بقية أسرتها كلمات عن الصمود، ودعنا نتحدث بوضوح أكبر كجملة أخيرة" :

ويختم جمعة ما نشره قائلاً: الصمود يعني أن باستطاعتك أن تغادر مكان المعركة، لكنك تبقى، وهذا يسمى صموداً، أما حين لا يكون لديك خيار آخر، فهذا فخ، فدع كل من يقيم هناك يقرر ما سيفعله بمصيره، ولا تلق عليهم مواعظك الثمينة.








ارتفاع مأوساوي متواصل بأعداد الشهداء 

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة في غزة إن 756 فلسطينيا استشهدوا، بينهم 344 طفلا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد القدرة أن المنظومة الصحية في غزة خرجت عن الخدمة تماما وباتت في حالة انهيار تام بسبب القصف أو نقص الكوادر والمستلزمات الطبية، مطالبا بتدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية المنهارة.
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