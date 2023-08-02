من ينقذ الشباب الغزّي من وحل الانتحار؟ المحامي يوسف النوري آخر الضحايا

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تعقيب عائلة يوسف النوري



مواقع التواصل الاجتماعي



ووجد الشاب يوسف وهو ابن المناضل الفلسطيني سمير النوري، مشنوقاً ومتوفياً في منزله شمال غزة.وبحسب أصدقاء المتوفي يوسف النوري، فقد كان يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية صعبة، وتعرض لعمليات نصب واحتيال من مؤسسات وشركات بالقطاع إضافة إلى ديون مادية تراكمت عليه، مما دفعه للانتحار.ونشر شقيق يوسف النوري الزميل في قناة الكوفية "يحيى النوري" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33).وأضاف النوري " الى رحمة الله ورضوانه اخي يوسف سمير النوري شهيد الظلم والخيانة".وكشف شقيق المتوفي أن العائلة لن تقبل التعازي الا بعد اظهار الحق ومحاسبة الخونة، وفق قوله.وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صور المحامي يوسف وبدأت التعازي لذويه، بفقدانه وانتحاره شنقاً، مع ضجة كبيرة حدثت على زيادة قضايا الانتحار في المجتمع الغزي. -وكالات