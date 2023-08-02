الأربعاء 02 آب 2023
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من ينقذ الشباب الغزّي من وحل الانتحار؟ المحامي يوسف النوري آخر الضحايا

المحامي يوسف النوري
المحامي يوسف النوري
توفي يوم أمس الثلاثاء، المحامي يوسف سمير النوري بعد انتحاره شنقاً، وسط حالة من الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، وفي ظل استمرار تقاعص المسؤولين عن انقاذ الشباب الغزيين من وحل الانتحار. اضافة اعلان

ووجد الشاب يوسف وهو ابن المناضل الفلسطيني سمير النوري، مشنوقاً ومتوفياً في منزله شمال غزة.

وبحسب أصدقاء المتوفي يوسف النوري، فقد كان يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية صعبة، وتعرض لعمليات نصب واحتيال من مؤسسات وشركات بالقطاع إضافة إلى ديون مادية تراكمت عليه، مما دفعه للانتحار.

تعقيب عائلة يوسف النوري

 
ونشر شقيق يوسف النوري الزميل في قناة الكوفية "يحيى النوري" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33). 
وأضاف النوري " الى رحمة الله ورضوانه اخي يوسف سمير النوري شهيد الظلم والخيانة".

وكشف شقيق المتوفي أن العائلة لن تقبل التعازي الا بعد اظهار الحق ومحاسبة الخونة، وفق قوله.

مواقع التواصل الاجتماعي


وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صور المحامي يوسف وبدأت التعازي لذويه، بفقدانه وانتحاره شنقاً، مع ضجة كبيرة حدثت على زيادة قضايا الانتحار في المجتمع الغزي. -وكالات













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