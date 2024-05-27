مواجهات مع الاحتلال واعتقال 16 فلسطينياَ في الضفة

أصيب مواطن فلسطيني بشظايا الرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في بلدة طمون جنوب طوباس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وأسرى سابقون.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ما أدى لإصابة شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي بالقدم والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة بكثافة صوب المواطنين.



وأفاد بيان مشترك صادر عن صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن الاعتقالات اليوم، تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله وأريحا وجنين، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازل الفلسطينيين.



كما قام الاحتلال بتفجير عدد من المركبات، واستولى على عدد آخر في بلدة كفردان قضاء جنين، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى حوالي 8892 معتقلا.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.