الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ميقاتي: لا مصلحة لأحد بالمغامرة بفتح جبهة من جنوب لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لابقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع وابعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة.اضافة اعلان

وشدد على ان" الاتصالات تتم بعيدا من الاثارة الاعلامية حرصا على نجاحها ولعدم اثارة الهلع عند الناس". معتبرا أن "الاتهامات التي توجّه الى الحكومة بالتقصير هي اتهامات سياسية للتحامل ولا أساس لها على ارض الواقع".

وفي خلال لقاءاته في السرايا اليوم قال الرئيس ميقاتي:"هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لان اللبنانيين غير قادرين على التحمّل".

وقال: "لبنان في عين العاصفة، والمنطقة ككل في وضع صعب ولا يمكن لاحد أن يتكهن بما قد يحصل.الامور تقارب وفق تغير الساعة وتتابع الاحداث، ولا أحد يمكنه توقع اي شيء. لكن الاكيد أن اسرائيل تسعى الى مضاعفة استفزازاتها".

أضاف: "تبادلت الاتصالات مع الادارة الاميركية، مع نيولاند، باربرا ليف، آموس، وايضا مع رئيسة وزراء ايطاليا والرئيس الفرنسي والرئيس اردوغان ووزير خارجية تركيا. كذلك تواصلت عدة مرات مع وزير خارجية الاردن ورئيس وزراء قطر، الامين العام للامم المتحدة مرات عدة، ووزير خارجية بريطانيا ووزيرة خارجية كندا".

وتابع: "نحن نقوم بما يلزم من اتصالات بشكل هادئ وبعيدا من الاستعراض الاعلامي، لان المبالغة في الحديث عن هذه الاتصالات سيولد نوعا من الخوف الاضافي عند الناس. البعض يسأل لماذا لم ندع المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع، والمجلس يرأسه رئيس الجمهورية، فهل المطلوب اثارة اشكالية داخلية اضافية؟ ومن باب الحرص على الجميع دعوت القادة الامنيين جميعهم الى جلسة مجلس الوزراء".

أضاف "في مقابل هذا العمل الهادئ نرى البعض ينتقد من باب الانتقاد او التحامل ويسأل اين الحكومة؟ لجنة ادارة الكوارث في السرايا عقدت منذ يوم الخميس الفائت وحتى اليوم أكثر من خمسة اجتماعات؟"

وقال:" هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان،لان اللبنانيين غير قادرين على التحمّل. البعض يسأل عمن بيده قرار الحرب والسلم، وفي الظروف الراهنة نحن نعمل للسلام، اما قرار الحرب فهو بيد اسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف استفزازاتها لعدم خلق توترات".

وتابع: "في اسرائيل شكلوا حكومة في اسرع وقت فلتتوحد الارادات اللبنانية لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جامعة لاظهار الحرص الكامل والجامع على الوطن.هل هناك اخطر من هذا الظرف ليتنازل الجميع عن شروطهم وينتخبوا رئيسا جديدا في اسرع وقت وتكليف رئيس حكومة بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة سريعا لتمكينها من العمل؟".

وختم: "يبدو من خلال الاتصالات الجارية الاقليمية الدولية الجارية أن هناك ضغطا كبيرا للتوصل الى وقف اطلاق نار في غزة. كما أن تصريح الرئيس الاميركي فجر اليوم من أنه لا ينصح اسرائيل بالدخول الى غزة، وموقف الرئيس المصري، والحركة الديبلوماسية الجارية عندنا، كلها عوامل تؤشر الى الهدوء في حال وقف الاعتداءات الاسرائيلية". -وكالات


اقرأ أيضاً: 
مع تبادل القصف في جنوب لبنان.. ما إمكانية امتداد المعارك مع إسرائيل إلى جبهات أخرى؟
"اليونيفيل" تحذر من خروج الوضع عن السيطرة جنوب لبنان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
2023119224626521638097651865217934

مفكر أميركي فلسطيني: على واشنطن التفكير مرتين قبل أن تورطها "إسرائيل" بنكبة ثانية

منذ2 ساعة
360094046_180401908358851_38188919897718926_n-730x438

الأب مانويل مسلم إلى أهل غزة: “إن قصفوا منازلكم فاحذروا أن يقصفوا إرادتكم وشجاعتكم”- (فيديو)

منذ2 ساعة
F8iM1b9WcAAvgVI

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صور 6 من قادة «حماس» استشهدوا في العدوان على غزة

منذ4 ساعة
144505-إسرائيل-تنوي-شن-حرب-لا-نهاية-لها-مع-حزب-الله

مع تبادل القصف في جنوب لبنان.. ما إمكانية امتداد المعارك مع إسرائيل إلى جبهات أخرى؟

14 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

مرعب.. "إسرائيل" قصفت غزة بما يوازي ربع قنبلة نووية

منذ 19 دقيقة
كتائب القسام تقصف مطار اللد "بن غوريون"

كتائب القسام تقصف مطار اللد "بن غوريون"

منذ2 ساعة
الاحتلال يصعّد انتقامة بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال يصعّد انتقامة بحق الأسرى الفلسطينيين

منذ2 ساعة
وزير الخارجية المصري سامح شكري

شكري: إسرائيل لم تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

منذ2 ساعة
معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر - (أرشيفية)

تضارب الأنباء حول فتح معبر رفح

منذ2 ساعة
الأمم المتحدة: احتياط وقود مستشفيات غزة قد ينفذ خلال 24 ساعة

الأمم المتحدة: احتياط وقود مستشفيات غزة قد ينفذ خلال 24 ساعة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

مرآة غزة تعري العالم

جهاد المنسي |اليوم

الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية

أحمد عوض |اليوم

العودة إلى العنوان

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 