 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نائبة رئيس وزراء بلجيكا: علينا الاعتراف بدولة فلسطين

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شعار فلسطين

أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر ضرورة اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية، على غرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا.


وشاركت دي سوتر في منشور عبر منصة اكس، الأربعاء، خبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.

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وأضافت: "يجب على بلجيكا أن تتبع النرويج وأيرلندا وإسبانيا".


وتابعت: "حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة."


وأوضحت أنها ستناضل في الوقت الراهن من أجل هذا الأمر من خلال عملها داخل الحكومة، كما كانت تفعل منذ أشهر.


يذكر أن دي سوتر أدلت في أوقات سابقة بتصريحات مشابهة.


وكثيراً ما تكرر وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، في تصريحاتها حول الموضوع، بأن هناك اتفاقا بين الحكومات المحلية في بلادها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا القرار سيتم الإعلان عنه "في الوقت المناسب".


والأربعاء، أعلنت النرويج وإسبانيا وأيرلندا بشكل متزامن اتخاذها هذه الخطوة؛ ما رفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.


ووفقا لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.


ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.-(الأناضول)

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