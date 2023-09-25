الإثنين 25 أيلول 2023
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نائبة مصرية تطالب بعودة ضرب الطلاب بالعصا في المدارس

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أصدرت قرارًا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في عام 2016
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أصدرت قرارًا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في عام 2016
أثارت برلمانية في مجلس النواب المصري جدلًا، جراء تقديمها مقترحًا لعودة الضرب بالعصا داخل المدارس.

وقالت النائبة آمال عبدالحميد، مقدمة المقترح، إنها لاحظت حالة من عدم الانضباط داخل المدارس، ما ساهم في وجود تغيرات اجتماعية وسلوكية للأطفال.اضافة اعلان

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واعتبرت "آمال"، بحسب ما نقلته "العربية"، بأن عودة الضرب بالعصا يفرض الانضباط، بما يضمن عملية التربية داخل المنشآت التعليمية وتقويم سلوك الطلاب، ويضمن احترام المعلم كذلك وتبجيله والتعامل معه بهيبة بحسب قولها.


وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم المصرية بتأهيل المعلم على طريقة يستخدم بها عقوبة الضرب بالعصا، بحيث يربي الطلاب دون إيذائهم بدنيًا.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أصدرت قرارًا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في عام 2016، مع تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي. -وكالات

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