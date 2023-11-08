الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نائب كويتي: "أنا لن أكون لا سمح الله" (فيديو)

النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الكريم الكندري
النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الكريم الكندري
دعا النائب الكويتي عبد الكريم الكندري، إلى المساهمة بكل قوة، في مساندة غزة، دون الاقتصار على الدعم المادي والأدعية.

وقال الكندري، في كلمة له بمجلس الأمة الكويتي، "ندعيلهم، نعطيهم فلوسنا هذا أضعف الإيمان، نحن ما نستغل أضعف الإيمان للهروب من مناصرة الحق، في النهاية الكل اختار موقفه للتاريخ أنا شخصياً لن أكون لا سمح الله" في إشارة لعبارة الناطق باسم القسام، التي أشارت إلى عجز الأنظمة العربية عن إرسال جيوش لمساعدة غزة.اضافة اعلان

  
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