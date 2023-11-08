نائب كويتي: "أنا لن أكون لا سمح الله" (فيديو)

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النائب الكويتي عبد الكريم الكندري:

أنا شخصيًا لن أكون "لا سمح الله"



إنما الحياة مواقف عزٍّ يا عبد الكريم

كتبَ الله لكَ أجرَ هذا الموقف يوم الموقف العظيم 💚 pic.twitter.com/DO0QsnVNCd — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) November 2, 2023

وقال الكندري، في كلمة له بمجلس الأمة الكويتي، "ندعيلهم، نعطيهم فلوسنا هذا أضعف الإيمان، نحن ما نستغل أضعف الإيمان للهروب من مناصرة الحق، في النهاية الكل اختار موقفه للتاريخ أنا شخصياً لن أكون لا سمح الله" في إشارة لعبارة الناطق باسم القسام، التي أشارت إلى عجز الأنظمة العربية عن إرسال جيوش لمساعدة غزة.