الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ناج من الاعتقال بغزة: الجيش الإسرائيلي عذبني ولا أعرف مصير شقيقاتي

thumbs_b_c_286f92f251a7185b229a366f4d528891
قوات الاحتلال الإسرائيلي

عاش الفلسطيني رمضان شملخ من سكان حي الزيتون شرقي مدينة غزة، أوقاتا عصيبة من جراء التعذيب الذي تعرض له على يد القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.

اضافة اعلان


وتظهر على شملخ، الذي نجى من "الموت المحقق"، علامات التعذيب والجروح البالغة على وجهه ويديه ورأسه.


ويعيش الفلسطيني بحالة من القلق والتوتر حيال مصير ثلاث شقيقات له، خاصة بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بإجباره على النزوح برفقة أخيه المصاب إلى جنوب قطاع غزة.


وتفاجأ الشاب الفلسطيني بتوغل الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعد أن انسحب منه الأسابيع الماضية، مما أثار حالة من الذعر لدى المواطنين الذين نزحوا للمناطق الغربية بمدينة غزة.


وقال شملخ للأناضول إن "قصف الجيش الإسرائيلي البيوت فوق رؤوسنا، وأطلق الرصاص والقذائف علينا، وجرف الشوارع، وعذبنا بشكل كبير".


وأضاف: "كنا في المنزل بحي الزيتون، وتوغلت القوات الإسرائيلية وألقت قنبلة على باب البيت وفتحته، كنا هناك أنا وأخي المصاب وثلاث شقيقات".


وتابع: "طلعنا من البيت بعدما نادوا علينا، وتحدثنا معهم مؤكدين أننا أبرياء مدنيون".


ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقله برفقة أخيه المصاب، وعذبه بشكل مهين، باستخدام الأحذية وذبح يده بالسكين، وضربه بالكراسي والأواني ورمي الحجارة الثقيلة على أقدامه.


ويجهل الشاب الفلسطيني مصير 3 من أشقائه الفتيات، اللاتي فقدت أخبارهن منذ اعتقالهن.


وأوضح أن الجيش الإسرائيلي، عندما اقتحم المنزل، قال: "سوف نضع القناص فوق المنزل، إما تموتون هنا أو ترحلون إلى جنوبي قطاع غزة".


وذكر أنه عندما قرر الرحيل، أوقفته العديد من الدوريات التابعة للجيش الإسرائيلي التي توغلت في المنطقة بحي الزيتون.


ويخضع الشاب لفحوصات طبية بعد وصوله إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب التعذيب الذي تعرض له.


وفي وقت سابق الثلاثاء، نزحت مئات العائلات الفلسطينية من منازلها، على وقع القصف العنيف وتوغل القوات الإسرائيلية، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن منطقة الزيتون تشهد قصفا "عنيفا" من قبل المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى توغل بري للجيش.
وأوضح الشهود أن القصف والتوغل أدى لنزوح مئات العائلات من تلك المنطقة إلى المناطق الغربية للمدينة، بينها حي الرمال والميناء والشاطئ.


وذكر الشهود أن القصف تسبب بتدمير منازل وشوارع وبنية تحتية.


بدورها، قالت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحماس، في بيان: "نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة ورصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون.


ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع".


ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.


وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
426756_15_1708425763

الاحتلال دمر نحو مليون متر مربع من الطرق منذ بدء العدوان

منذ21 ساعة
جثامين شهداء في قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى باليوم الـ137 من حرب الإبادة على غزة

منذ22 ساعة
5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

5260 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ22 ساعة
thumbs_b_c_76502bb7d6db3b07bcb25c6600e24da3

مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-02-21 at 10.51.42 AM

النرويج والفاو تزوران مشروع " التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة"

منذ 32 دقيقة
thumbs_b_c_9906d1f2a417b4d005bc7da56c6b8bc7

حماس: الانفجار قادم ردا على أية قيود إسرائيلية بـ"الأقصى" في رمضان

منذ 39 دقيقة
543273

لماذا يُدفع النازحون في غزة إلى «المواصي»؟

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_7a820658da5198d6a59e95ad31be2d81

وثائق مصر عن حرب 1973: جرائم إسرائيلية بحق مدنيين وأهداف مدنية

منذ2 ساعة
1-69-730x438

القوات الروسية تعلن اغتنام عشرات المدرعات الأميركية في أفدييفكا

منذ2 ساعة
409716773

هولندا: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

سؤال جدوى الحرب

سائد كراجة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

موازين القوى إلى أين؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات | منذ13 ساعة
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -متعثر

متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت
 
 