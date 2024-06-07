ناشطون سودانيون: ارتفاع عدد قتلى القصف على أم درمان إلى 40

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وقالت "لجان مقاومة كرري" في أم درمان في بيان، الجمعة، "بسبب القصف العشوائي على المواطنين من قبل قوات الدعم السريع، ارتفع عدد الشهداء إلى 40 وأكثر من 50 إصابة".وأضافت أن "الحصر الدقيق للقتلى والمصابين جراء القصف ما زال جاريا".وكانت وزارة الصحة السودانية قالت فجر الجمعة، إن "المليشيا المتمردة (الدعم السريع) قصفت أحياء كرري بمدينة أم درمان، باستخدام الأسلحة الثقيلة مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، حيث وصل مستشفى النو التعليمي نحو 10 جثامين و48 إصابة".والخميس، اتهم ناشطون سودانيون "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية بقتل 22 شخصا وإصابة 45 آخرين جراء قصف مدفعي شنته على مدينة أم درمان.وتشكلت "لجان المقاومة" في السودان عام 2019، حيث قادت، آنذاك، الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس عمر البشير.وفي ظل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الثاني مخلفة أوضاعا إنسانية كارثية، تعمل تلك اللجان على توفير الخدمات للسكان، بما يشمل توفير الماء والطعام.ومنذ مارس/ آذار الماضي فرض الجيش السوداني سيطرته على أجزاء واسعة من أم درمان، فيما لا تزال قوات الدعم السريع تتواجد في مناطق محدودة غرب وجنوب المدينة.وخلفت الحرب في السودان التي بدأت منتصف أبريل/ نيسان 2023، نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الإفريقي تارة وكل من السعودية والولايات المتحدة تارة أخرى في إنهاء تلك الحرب، التي دخلت عامها الثاني، تاركة البلاد في وضع إنساني مترد.