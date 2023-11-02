الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ناشونال إنتريست: حرب حماس أكثر خطورة بالنسبة لـ"إسرائيل" من حرب 1973

395154
نتنياهو مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليهاي الأمريكية، الدكتور هنري جيه. باركي، أن الحرب الحالية مع حماس تمثل تهديدا أكثر خطورة بشكل كبير بالنسبة لإسرائيل من حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) عام 1973، قبل خمسين عاما.اضافة اعلان
ففي 1973، كانت الحرب عسكرية فقط، حيث نجح الإسرائيليون، رغم معاناتهم من خسائر كبيرة للغاية، في الالتفاف. ولم يكن يعتقد أحد أن وجود دولة إسرائيل في خطر، في ذلك الوقت. ولكن الحال هذه المرة مختلف، فهي حرب سياسية، وتشير الدلائل الأولية إلى أن إسرائيل تخسرها.
ويقول باركي، وهو زميل أول مساعد لدراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن هذا الأمر أكثر خطورة، حيث إن الخطر يتعلق بشرعية إسرائيل في أعين الكثيرين. وربما يرى الإسرائيليون، ويعتقدون، أن هذا خطأ وأنه يتم تجاهل وحشية هجوم 7 أكتوبر. وهذا لا يهم، فالانطباعات هي الانطباعات، وهي لا تختفي، والمذبحة في غزة تغذي يوميا ما تعلنه حماس عن الحرب.
ويقول باركي: “دعونا نواجه الأمر: ربما يمكن القول إن حماس فازت بالفعل في المعركة السياسية”.
وفي قلب هذه الكارثة الإسرائيلية يكمن شخص واحد: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وهو، بطبيعة الحال، مسؤول تماما عن عدم استعداد إسرائيل وعن السعي لإقرار تغييرات دستورية كان هدفها الرئيسي مصلحته الشخصية.
ويضيف باركي أن دور نتنياهو في هذه المأساة أكبر كثيرا، فهو مسؤول بلا مصداقية دولية. وعبر السنين، كان هناك صلفه، وانعدام تعاطفه وتبنيه لسياسات غير شرعية وقاسية في الضفة الغربية المحتلة. وربما كان أمرا صادما للغاية بالنسبة للجميع، تعيينه علانية سياسيين عنصريين في حكومته وسلكه الدبلوماسي.
ويقول باركي: “فلنتخيل للحظة أن أحفاد ضحايا الهولوكست -أسوأ تجربة إنسانية في مجال كراهية الأجانب- يجدون من وصفوا أنفسهم بأنهم عنصريون مشاركون في المستويات العليا لحكومتهم. وللعلم، فإن نتنياهو غير مقبول ومكروه من الكثيرين من القادة الذين يدعمون إسرائيل، وتواجده على رأس الحكومة يجعل من السهل تماما على الناس عدم تصديق المزاعم والحجج الإسرائيلية. لقد أظهر عدم قدرته التامة على الاعتراف بمسؤوليته عن فشله بإلقائه اللوم علنا على قيادة الاستخبارات بالنسبة لهجوم 7 أكتوبر( وقد اضطر لسحب تصريحه تحت ضغط الرأي العام).
ومن ثم، فإنه بالإضافة إلى المجتمع الدولي، لماذا يثق الأسرائيليون في نتنياهو لخوض هذه الحرب التي تعتبر مصالح البلاد في جوهرها؟ وهو يعرف أنه انتهى سياسيا ولن ينجو من المساءلة السياسية التي سوف تجري بمجرد انتهاء الحرب. وأصبح أمله فقط هو أن ينتزع “انتصارا” في هذه الحرب مع حماس لإنقاذ سمعته. وعموما، هو رئيس الوزراء الذي قضى أطول مدة في المنصب في تاريخ إسرائيل، وهذه الكارثة ستكون هي ما سيتذكره بها الجميع للأبد.
كما أنه يرفض استيعاب الصورة السياسية الأوسع، ويصر على تنفيذ حرب كارثية من الواضح أن الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين لها. ونتيجة لذلك، سوف تزداد هذه الحرب سوءا يوما بعد يوم، كما يتضح من خلال كل القنابل التي تقتل المدنيين الفلسطينيين والتي تقوض أي دعم.
ويشير باركي إلى أن الفشل في حرب 1973 أدى إلى ظهور التيار اليميني على حساب حزب العمل الذي قضى فترة طويلة في الحكم بإسرائيل. وهذه المرة، يمكن أن يتوقع المرء أيضا، حدوث نتيجة مماثلة حيث سيعاقب الناخبون الإسرائيليون بشدة نتنياهو والتيار اليميني. ومع ذلك، وعلى خلاف حزب العمل، الذي قبل مصيره بهدوء، لا يمكن للمرء أن يكون متأكدا من أن الجناح اليميني في إسرائيل ما يزال يؤمن بالديمقراطية.
ويرى باركي أنه إذا أراد نتنياهو حقا أن يتذكره الإسرائيليون بشكل مقبول إلى حد ما، أو بصورة أقل عداء، يتعين عليه الاستقالة ودعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت قيادة شخص يغرس الثقة داخل البلاد، وفي الخارج . وأحد الأسماء التي يدور الحديث حولها هو الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي عاموس يادلين.
(د ب أ)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
4ipj-10-730x438

الاحتلال الإسرائيلي ينشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر

01 تشرين الثاني 2023
395408

في غزة.. عمليات جراحية دون تخدير وعلى ضوء الهاتف

31 تشرين الأول 2023
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة

الاحتلال يهدد بقصف مستشفى يضم 14 ألف نازح في غزة

29 تشرين الأول 2023
طفل في مدينة غزة أمام الدمار الذي سببه قصف الاحتلال، 28 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 (Getty)

استشهاد 2000 طالب في عدوان الاحتلال على غزة

29 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
398222

إرث الهزيمة لنتنياهو تحت المجهر بعد طوفان الأقصى

منذ 11 دقيقة
استشهاد طفل فلسطيني وإصابة ثلاثة في اقتحام الاحتلال للبيرة

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة ثلاثة برصاص الاحتلال في البيرة

منذ1 ساعة
الاحتلال يعتقل 53 مواطنا من الضفة

الاحتلال يعتقل 53 فلسطينيا من الضفة

منذ1 ساعة
مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة

خروج مستشفى الصداقة التركي الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل

منذ2 ساعة
ضباط إسرائيلي: حماس أكثر قوةً مما عهدناه ووضعهم بعيد عن الانهيار

ضباط إسرائيليون: حماس أكثر قوةً مما عهدناه ووضعهم بعيد عن الانهيار

منذ3 ساعة
398058

مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمال غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

"المدنيون" في السياق الاستعماري- الاستيطاني (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عذرا يا الماغوط.. إنهم يكرهوننا

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هبة القطاع الخاص

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدولة الفلسطينية الجديدة!

سميح المعايطة |اليوم

خيط الدم المسال

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات | منذ15 ساعة
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات | منذ15 ساعة
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات | منذ16 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
 