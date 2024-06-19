نافي بيلاي: "إسرائيل" مسؤولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية

قالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية.

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واضافت أن إسرائيل مسؤولة عن عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.



وبينت أن إسرائيل استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان.. وإسرائيل منعت وصول المواد المعيشية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمته أداة للحرب.

وأوضحت أن عدد الضحايا المدنيين بغزة والدمار الهائل للبنية التحتية نتيجة لسياسة مقصودة تنتهجها إسرائيل. مضيفة: "خلصنا إلى أن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".-(الأناضول)