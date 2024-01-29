الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نامت ولم تستيقظ.. وآخر ما كتبته الصحفية الغزية سعاد سكيك

الصحفية الغزية سعاد سكيك
الصحفية الغزية سعاد سكيك

توفيت يوم أمس الصحفية الشابة سعاد سكيك في غزة، لتضيف نوعا جديدا للموت، غير الصواريخ والرصاص والجوع والبرد، الموت قهرًا، حيث ابتلعت غصتها، فنامت ولم تصحى..

اضافة اعلان

 

في الـ11 من الشهر الجاري، كتبت سعاد عبر صفحتها الخاصة فيسبوك جل ما تطمح إليه: باختصار بدي أروح على داري، نفسي أصرخ من أعلى جبل، حسبي الله ونعم الوكيل.

 


 

وبارتقاء سعاد، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم إلى 122 شهيدا.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

 

اقرأ أيضاً: 

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 121

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير

نعت صديقتها ثم استشهدت.. فلسطينيون يرثون الشاعرة هبة أبو ندى

"لسنا أرقاماً".. عن اسم الشهيد الذي لن يمتصه الموت حتماً

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الصحفي معتز عزايزة

معتز عزايزة ينهي مهمته كصحفي في غزة ويغادر القطاع (فيديو)

23 كانون الثاني 2024
الصحافية الفلسطينية هبة العبادلة

ارتقاء الصحافية هبة العبادلة وابنتها جراء قصف إسرائيلي في غزة

10 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
جثامين شهداء في قطاع غزة

استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بمجزرة جديدة في غزة

منذ17 ساعة
512585_0

ترمب: أنا بكامل تركيزي

منذ18 ساعة
000_34GY88X

سيناريوهات الرد الأميركي على مقتل 3 جنود

منذ21 ساعة
استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"

استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"

منذ22 ساعة
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)

الاحتلال يقتحم جنين وسط إطلاق نار وتدمير للبنية التحتية

29 كانون الثاني 2024
الصحفي وائل الدحدوح

وائل الدحدوح: تجرعت السم بخروجي من غزة

28 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعقيدات حرب السابع من أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

"العدل الدولية".. أقل من المأمول!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحقيق التوازن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الشيعة العرب.. أين المشكلة؟

سميح المعايطة |اليوم

(العـار)

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ8 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ8 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 