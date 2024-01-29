نامت ولم تستيقظ.. وآخر ما كتبته الصحفية الغزية سعاد سكيك

توفيت يوم أمس الصحفية الشابة سعاد سكيك في غزة، لتضيف نوعا جديدا للموت، غير الصواريخ والرصاص والجوع والبرد، الموت قهرًا، حيث ابتلعت غصتها، فنامت ولم تصحى..

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في الـ11 من الشهر الجاري، كتبت سعاد عبر صفحتها الخاصة فيسبوك جل ما تطمح إليه: باختصار بدي أروح على داري، نفسي أصرخ من أعلى جبل، حسبي الله ونعم الوكيل.





وبارتقاء سعاد، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم إلى 122 شهيدا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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