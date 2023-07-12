الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نبيه بري في ذكرى عدوان تموز: لن نفرّط بذرّة تراب لبنانية

نبيه بري
نبيه بري
أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مجددًا ودائمًا مقياس الانتماء الوطني والدفاع عن السيادة والاستقلال والهوية ليس وجهة نظر فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية "إسرائيل" وأطماعها ثباتًا ووحدة وطنية لا تقبل التنازل أو التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب إلى رأس الناقورة.اضافة اعلان

وفي بيان أصدره اليوم الثلثاء لمناسبة الذكرى الـ17 للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز من العام 2006، قال الرئيس بري: سبعة عشرة عامًا على تاريخ أرادته إسرائيل نقطة انكسار للبنان حوّله اللبنانيون بوحدتهم وبسواعد المقاومين إلى نقطة تحول وانتصار وأثبتوا عجز القوة الإسرائيلية على مدى 33 يومًا عن كسر إرادة اللبنانيين في ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعًا عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة.

و قال أنّ "الخلاف والاختلاف السياسي حول الكثير من القضايا والملفات والاستحقاقات - على أهميتها والتي تستوجب ضرورة الإسراع والعمل على حلّها بروح المسؤولية الوطنية الجامعة - يجب أن لا يحجب الرؤية لدى جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والروحية والحزبية حيال نوايا "إسرائيل" العدوانية المبيتة ضد لبنان انتهاكا يوميًا لسيادته جوًا وبحرًا وبرًا، وهذه المرة انطلاقًا من ضم قوات الاحتلال الإسرائيلي للشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر واستمرار احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وختم الرئيس بري: في ذكرى العدوان والانتصار في آن، نوجّه التحية لكل المقاومين ولبواسل الجيش اللبناني ولكل المرابطين على حدود وطننا حراسًا لأحلامنا وعناوين لقواتنا المجد والخلود لكل الشهداء لدمائهم ولقاماتهم التي استحالت شموسًا بها نستظل ونسترشد طريق الصواب الوطني فلا نضل الطريق. -وكالات
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال -(وكالات)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 11 تموز 2023

359808672_647917400701790_1209438964693295553_n.jpg-00e0ec0d-1801-4a9e-afdf-94911d72f22d

مستوطنون يستولون على منزل عائلة "صب لبن" في البلدة القديمة من القدس 11 تموز 2023

فلسطيني ينظر لمستوطنات أقيمت في الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)

بايدن وحل الدولتين.. هل تترجم الأقوال لأفعال؟ 10 تموز 2023

السودان

الأفارقة يجددون محاولاتهم وقف الحرب في السودان 10 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون يضر باقتصاد السلطة الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون يضر باقتصاد السلطة الفلسطينية

منذ4 ساعة
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال -(وكالات)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

منذ7 ساعة
مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أرض فلسطينية في القدس المحتلة -(وكالات)

معركة التهويد مستمرة.. مستوطنة كبيرة في قلب القدس المحتلة

منذ18 ساعة
قصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم

قصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة

منذ18 ساعة
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أم ألقت طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من الطابق الثاني للتخلص من بكائها المستمر.

في مصر.. لم تتحمل صراخ ابنتها ذات الـ3 أعوام فألقتها من الشرفة

11 تموز 2023
5343664_061219-cc-accuwx-heat-wave-formation-vid

7 دول عربية يطالها أثر "القبة الحرارية"

11 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ18 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 