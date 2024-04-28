نتنياهو قلق ومتوتر من هذا الاحتمال

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلق ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

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وتشير تقديرات إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، وفق ما أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم".



ورأت الصحيفة أن تداعيات أوامر الاعتقال التي قد تصدر في أيار المقبل، "ستكون مدمرة ستظهر إسرائيل كلها بأنها مجرمة حرب".



وفي 19 نيسان الحالي، قالت القناة "12" الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في غزة.



(بترا)