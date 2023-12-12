نتنياهو لا يستبعد اندلاع حرب مع السلطة الفلسطينية في الضفة

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية ويتم الاستعداد له في حال وقوعه، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».وأوضحت هيئة البث أن نتنياهو أدلى بتلك التصريحات خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس.-(وكالات)وخلال الجلسة المغلقة، سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو فقال: «مثل هذا السيناريو معروف لدينا وهو مطروح على الطاولة، نحن نناقش ذلك. ونريد أن نصل إلى وضع حيث إذا وقع مثل هذا الحادث، ففي غضون دقائق قليلة ستكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو ترد على مثل هذا الحادث».وفي ذات الجلسة هاجم نتنياهو اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين ووصفه بالكارثة. وأضاف: «اتفاقيات أوسلو هي الخطأ الأساسي، لقد جاء بالأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية والأكثر معاداة لليهود إلى هنا».ورفض نتنياهو، أول من أمس، الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووصفها بأنها لا تتسق مع دعم هدف الحرب المتمثل في القضاء على حركة «حماس».وقال نتنياهو في إفادة أمام حكومته إنه قال لزعماء فرنسا وألمانيا ودول أخرى: «لا يمكنكم دعم القضاء على حماس من ناحية، ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب، وهو ما من شأنه الحيلولة دون القضاء على حماس».واندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» بعدما أسفر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عن مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية.وتوعّدت إسرائيل بـ«القضاء» على الحركة. وأوقع القصف المكثف على غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 18 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام حكومة «حماس».