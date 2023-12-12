الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو لا يستبعد اندلاع حرب مع السلطة الفلسطينية في الضفة

449550
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية ويتم الاستعداد له في حال وقوعه، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».اضافة اعلان

وأوضحت هيئة البث أن نتنياهو أدلى بتلك التصريحات خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس.-(وكالات)
وخلال الجلسة المغلقة، سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو فقال: «مثل هذا السيناريو معروف لدينا وهو مطروح على الطاولة، نحن نناقش ذلك. ونريد أن نصل إلى وضع حيث إذا وقع مثل هذا الحادث، ففي غضون دقائق قليلة ستكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو ترد على مثل هذا الحادث».
وفي ذات الجلسة هاجم نتنياهو اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين ووصفه بالكارثة. وأضاف: «اتفاقيات أوسلو هي الخطأ الأساسي، لقد جاء بالأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية والأكثر معاداة لليهود إلى هنا».

ورفض نتنياهو، أول من أمس، الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووصفها بأنها لا تتسق مع دعم هدف الحرب المتمثل في القضاء على حركة «حماس».
وقال نتنياهو في إفادة أمام حكومته إنه قال لزعماء فرنسا وألمانيا ودول أخرى: «لا يمكنكم دعم القضاء على حماس من ناحية، ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب، وهو ما من شأنه الحيلولة دون القضاء على حماس».
واندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» بعدما أسفر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عن مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية.
وتوعّدت إسرائيل بـ«القضاء» على الحركة. وأوقع القصف المكثف على غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 18 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام حكومة «حماس».
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة

427 هجوما على منشآت صحية بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر

30 تشرين الثاني 2023
الأسرى الأشبال الذين حررتهم المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل

فتحاويون يهتفون للضيف.. تزايد لـ"جاذبية" حماس في الضفة

29 تشرين الثاني 2023
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)

وزير المالية الإسرائيلي: سنعزز الاستيطان بالضفة الغربية

28 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
تجمع محتجون بينهم ليبراليون أمريكيون ويهود أرثوذوكس أمام مبنى بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية

بينهم يهود.. أميركيون يحتجون على “الفيتو” ضد وقف إطلاق النار بغزة

منذ 3 دقيقة
ارتفاع المؤشر.jpg-380c9b04-3e59-4d0a-baec-006770853d07

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي لتشرين أول بنسبة 2.13%

منذ 34 دقيقة
"الشمال، من الناحية المدنية، كأنه في حرب قوية، والطرقات خالية"

إعلام إسرائيلي: يد حزب الله لا تزال هي العليا في الشمال

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_7552821bb0af0af836205d5f2d39bc5a

غزة.. المقاومة تعلن استهداف آليات ومواقع تحصن بها الجيش الإسرائيلي

منذ4 ساعة
الإضراب الشامل يعم العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى تضامناً مع غزة

وزير التعليم اللبناني: علينا شرح معاني الإقفال والتضامن مع فلسطين

منذ21 ساعة
جانب من الاضراب في الاردن

دول تعلن الإضراب الشامل تضامنا مع غزة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ17 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 