نتنياهو يأمر سفارة "إسرائيل" في واشنطن بمقاطعة زيارة غانتس لأميركا

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم التعامل مع الزيارة المرتقبة اليوم لعضو مجلس الحرب بيني غانتس، رئيس حزب «معسكر الدولة».

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وبرر نتنياهو موقفه كون غانتس لم يأخذ إذنه للسفر إلى واشنطن ولقاء مسؤولين أميركيين.



وعلى أثر تعليمات نتنياهو فإن السفير الإسرائيلي في واشنطن لن يشارك في اجتماعات غانتس، وفق ما أوردته الهيئة.



وأبلغ غانتس رئيس الحكومة، يوم الجمعة الماضي، أنه ينوي السفر لحضور سلسلة اجتماعات في واشنطن؛ لكنه لم يطلب إذنه، ورداً على ذلك وبخه رئيس الوزراء قائلاً: «هناك رئيس وزراء واحد فقط»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غانتس سيجتمع غداً (الاثنين) مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعاً مع أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن يعود غانتس إلى إسرائيل يوم الأربعاء، بعد زيارة أخرى لبريطانيا.



وأشارت الهيئة إلى أن هدف الزيارة هو تعزيز التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، والحفاظ على شرعية العملية البرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتعزيز التسوية الأمنية مع لبنان.-(وكالات)