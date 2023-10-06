الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يترأس مشاورات لاستحداث طرق تواجه العمليات

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نتنياهو يترأس مشاورات لاستحداث طرق تواجه العمليات
أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للأذرع الأمنية الإسرائيلية باستحداث طرق جديدة في مواجهة تصاعد العمليات بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان
وذكر موقع "والا" العبري وفق ترجمة وكالة "صفا" أن نتنياهو ترأس الليلة الماضية جلسة مشاورات أمنية موسعة باشتراك وزير الجيش، ومسؤول "الشاباك"، وقائد الأركان، وقائد المنطقة الوسطى بالإضافة للسكرتير العسكرية لرئيس الحكومة وذلك في أعقاب إصابة 5 جنود اسرائيليين بجراح في عمليتين شمال الضفة الغربية فجر اليوم.
وحسب الموقع أصدر نتنياهو تعليماته للأمن الاسرائيلي بتقديم خطة مفصلة تشمل أساليب عمل أخرى لمواجهة العمليات وزيادة الأمن للمستوطنين في الضفة.
وأكد الموقع أن المقترحات ستقدم صباح الأحد.
كما أصدر نتنياهو تعليماته للإسراع في  شق طريق التفافي حوارة وذلك سعياً لتجنيب المستوطنين دخول بلدة حوارة جنوبي نابلس، وهي البلدة التي وقعت فيها عدة عمليات مؤخراً قتل فيها 4 مستوطنين وأصيب آخرون بجراح.
وكان خمسة جنود من وحدة المستعربين الإسرائيلية أصيبوا فجر يوم الخميس، بينهم ثلاثة بجراح الخطر، في تفجير عبوة ناسفة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وبعد ساعات نفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة للمستوطنين قرب منطقة حوارة استشهد منفذها في وقت لاحق برصاص جيش الاحتلال.
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