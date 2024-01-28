الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يحمل كتاب "كفاحي" لهتلر.. بروبوغاندا صهيونية

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المجرم نتنياهو يحمل كتاب هتلر

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، أمس السبت، حاملا نسخة عربية من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر.

يأتي ذلك في إطار البروبوغندا الصهيونية التي تمارس كل أنواع التضليل والخداع على الجماهير، ولاسيما الجمهور الإسرائيلي المخدوع بنتياهو وشعاراته العاطفية والتاريخية التي تلامس مجطات حساسة في التاريخ اليهودي في أوروبا والعالم.اضافة اعلان
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد وجد الكتاب في غزة، وقال نتنياهو إن "هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم"، وفق تعبيره.
وجاء حديث نتنياهو في الذكرى السنوية ليوم المحرقة النازية لليهود (هولوكوست).
و"كفاحي" كتاب لهتلر جمع بين السيرة الذاتية والشرح التفصيلي للنازية، ونشرت طبعته الأولى عام 1925 بعنون "Mein Kampf" باللغة الألمانية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مجرد استعداد محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يثبت أن الكثيرين لم يتعلموا شيئا من المحرقة".
وأضاف نتنياهو: "لكننا فعلنا ذلك، والدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا".
وكان نتنياهو يتحدث عن تهم الإبادة الجماعية التي تواجهها إسرائيل في غزة، بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرا.-(وكالات)

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