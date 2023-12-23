نجاة فريقي المنار والـMTV من عدوان إسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)

نجا فريقا المنار والـMTV ومندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون ألين سمعان، من العدوان الإسرائيليّ الذي استهدف منطقة الخردلي جنوبي لبنان.

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وأظهرت مشاهد فيديو القصف على بعد أمتار من الموكب الصحافي.



ويضم فريق المنار المراسل علي شعيب، ومصوّر القناة خضر مركيز، في منطقة الخردلي.



وأُصيب مركيز بجروح طفيفة في العين من جراء الغارة الإسرائيلية.



وكان الاحتلال قد استهدف العديد من المراسلين والصحافيين في غزة ولبنان على السواء، في العدوان الإسرائيلي المستمر على الجبهتين، وأدّى قصفه إلى استشهاد الصحافيين في قناة الميادين المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع.

كما استهدف الاحتلال طواقم من الصحافيين في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بقصفٍ مباشر في محيط بلدة علما الشعب أثناء تغطيتهم الوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما أدّى إلى استشهاد مصوّر وكالة "رويترز" عصام عبد الله وإصابة آخرين.

الزميل المصور الشجاع الجريح خضر مركيز

يشكركم جميعاً وهو بألف خير



كلّ عيوننا فداءٌ لرسالتنا وقضيتنا جنباً إلى جنب

مع شعبنا ومقاومتنا الشريفة #على_طريق_القدس مكملين pic.twitter.com/SUuQYAm7aN — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 23, 2023

بالتوازي، يواصل الاحتلال استهداف الطواقم الإعلامية في غزّة، في سياق محاولاته طمس الحقائق وإخفاء الصورة، ومنعهم من نقل الوقائع، حيث وصل عدد الشهداء الصحافيين في القطاع إلى 98، منذ بداية العدوان عليه، حتى اللحظة. -وكالات