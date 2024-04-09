الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجاح عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77

معدات عملية جراحية - (تعبيرية)
معدات عملية جراحية - (تعبيرية)
نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 أمس الاثنين، بإجراء عمليات جراحية نوعية لأربعة مرضى من مختلف الأعمار.

وقال مدير المستشفى: "إن العمليات التي يقوم بها الفريق الطبي المتخصص من أطباء الجراحة العامة والنسائية والتوليد وجراحة العظام والمفاصل وفنيي عمليات وتخدير، تأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى منذ بدء المهمة من أجل معالجة المرضى من الأهل في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب عليه".اضافة اعلان

وأوضح الأطباء أن المرضى حضروا إلى الطوارئ إثر إصابات ناجمة عن الحرب بسبب اختراق رصاص وشظايا لجدار البطن والأطراف أو حالات كسور مضاعفة وحالات جراحة النسائية والولادة الطارئة، وما يترتب عليها من مضاعفات فيما بعد، وتم تقييم المرضى بشكل سريع جداً من الناحية السريرية والشعاعية والمخبرية وتقرر لهم إجراء عمليات طارئة أو مبرمجة.

وأفاد طبيب الجراحة العامة بأن المريض راجع بعد تعرضه لرصاصة اخترقت جدار البطن وكان يعاني من تدهور في العلامات الحيوية، ما استدعى إجراء عملية فتح البطن الاستكشافي تم خلالها السيطرة على النزيف واستئصال الجزء المتهتك من الأمعاء الدقيقة (PARTIAL SMALL BOWEL RESECTION AND SIDE TO SIDE ANASTOMOSIS)  وتمت العملية بنجاح.

وبين طبيب النسائية والتوليد أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشكو من ألم حاد في البطن، وتم تشخيص الحالة بأنه التواء بالمبيض (OVARIAN TORSION)، والذي يعد من الحالات الخطيرة والتي يجب التعامل معها بالسرعة الممكنة لتجنب الحاجة لاستئصال المبيض، وقد يترتب عليه مشاكل في الإنجاب لاحقاً، مع العلم أن المريضة تبلغ من العمر 16 عاماً وتمت العملية بنجاح.

كما تم إجراء عملية ولادة قيصرية طارئة (CATEGORY1 C/S) لأم تبلغ من العمر 35 عاماً، علماً بأن المريضة قد أجرت 5 عمليات قيصرية سابقة، ما قد يعرضها لمشاكل صحية أخرى بحال دخولها في حالة ولادة.

وأوضح طبيب جراحة العظام والمفاصل أنه تم إجراء حالة نقل أوتار لمريضة TENDON TRANSFERE DUE TO RADIAL NERVE PALSY DUE TO WRIST DROP  نتيجة إصابة بعيار ناري في عظم العضد، ما أدى إلى شلل في عضلات اليد وفقدانها القدرة على استعمال يدها، وأن مثل هذه العمليات يتم إجراؤها في أكبر المراكز الطبية المتخصصة وتمت العملية بنجاح.

وبين الأطباء في المستشفى الميداني الأردني أن جميع المرضى حالتهم الطبية مستقرة وهم قيد المتابعة.

وعبر ذوو المرضى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني في شمال قطاع غزة لإجرائهم العمليات، وما يقدمه من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع في قطاع غزة في ظل الظروف الصحية الناجمة عن الحرب.
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