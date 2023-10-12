الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"نحن في حرب دينية".. ضجة يثيرها سيناتور أميركي -(فيديو)

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السيناتور ليندسي غراهام
أثار السيناتور الأمريكية، ليندسي غراهام ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات تطرق فيها للأحداث في إسرائيل وغزة وقائلا "نحن في حرب دينية"، داعيا إسرائيل إلى "تسوية الأرض" للدفاع عن نفسها.اضافة اعلان
تصريحات غراهام المتداولة جاءت خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" ونشر مقطع منها في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلا: "نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم، قوموا بتسوية المكان".
وفي تصريح منفصل، قال غراهام في تعليق على مقابلة أجراها مع شبكة CNN ونشر مقطعا منها بتدوينة على صفحته بمنصة أكس، قائلا: "إذا لم تتمكن من فهم العلاقة بين إيران وهذا النشاط الإرهابي الذي تقوم به حماس وحزب الله، فإنك تفتقد الكثير.. وإذا تصاعدت هذه الحرب، فقد حان الوقت لتفكيك نظام تمويل هذا الإرهاب".
وتأتي تصريحات غراهام في الوقت الذي تدخل فيه الأحداث في إسرائيل وغزة يومها السادس مع ازدياد مستمر في أعداد الضحايا، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن ما يقرب من 1200 شخص قتلوا في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية، السبت، ردا على هجمات حماس على إسرائيل، في حين ذكرت إسرائيل أن ما لا يقل عن 1200 شخص قتلوا منذ السبت.
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