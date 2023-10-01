"نحن مخدرون".. العروسان العراقيان في أول ظهور إعلامي لهما بعد الفاجعة

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حيث قال العريس: "رحل أقاربنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا، أنا وعروسي كالأحياء الأموات بعد أن انتهى حفل زفافنا بفاجعة حصدت أرواح ما لا يقل عن 100 شخص في حريق ضخم".أفاد العريس لموقع "سكاي نيوز": "من الداخل نحن أموات، نحن مخدرون.. حنين لا تستطيع التحدث بعد الكارثة التي تركت والدها أيضاً في حالة حرجة".العريس ريفان قال أيضاً: "الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية قد يكون تماساً كهربائياً لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف، الذي بدأ ينهار والذي كان مصنوعاً بالكامل من النايلون الذي بدأ في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ".كما أضاف ريفان أن الكهرباء انقطعت أثناء الرقص، وعندما عادت رأى ناراً في السقف، وعندها بدأ الناس بالصراخ والهرب.فيما تطرق العريس إلى اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع حريق الحمدانية وكيف تمكن هو وعروسه، التي لم تكن تستطيع المشي بسبب ثوب زفافها، من الفرار خارجاً، "أمسكتُ بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ.وبينما كان الناس يهربون، كانوا يدوسون عليها. وكانت ساقاها مصابتين".يشير ريفان إلى أن القاعة لم تكن تحتوي إلا على مطفأة حريق واحدة "لا تعمل". وفي وصفه لكيفية سير الأحداث، قال إن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة أشعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص، وتلتهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.كما أوضح العريس أن والده طرح أسئلة حول مخاطر تسبب مثل هذه الألعاب النارية في حدوث شرارات يمكن أن "تهبط على ثوب العروس وتشتعل فيها النيران"، لكن أصحاب القاعة أخبروهم بأن الألعاب النارية كانت كهربائية، لذلك "يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق".عن خسائر العروسين خلال الحادث، قال ريفان إن حنين فقدت والدتها واثنين من أعمامها وابنتي عمها، إضافة إلى أن والدها لا يزال في حالة حرجة، أما هو ففقد عمته، وخسر عمه سبعة من أفراد عائلته، فيما أصيبت أخته وزوجها بحروق.