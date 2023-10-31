"نداء الوطن" تُفصح عن فحوى الكلمة المرتقبة لنصر الله

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و سيوجّه نصرالله بحسب الصحيفة عينها رسائل متعددة الى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً، بل تصعيدياً، كما أنه سيتحدث باسم كل المحور وليس باسم "حزب الله" فقط.