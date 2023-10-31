الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"نداء الوطن" تُفصح عن فحوى الكلمة المرتقبة لنصر الله

سيوجّه نصرالله بحسب الصحيفة رسائل متعددة إلى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً، بل تصعيدياً
سيوجّه نصرالله بحسب الصحيفة رسائل متعددة إلى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً، بل تصعيدياً
أشارت صحيفة نداء الوطن وبحسب معلوماتها، إلى أنّ الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، ستتضمّن موقفاً واضحاً من الحشود العسكرية الأميركية في شرق المتوسط، ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة، كما الدور العسكري الأميركي في ما يحصل على الحدود الجنوبية.اضافة اعلان

و سيوجّه نصرالله بحسب الصحيفة عينها رسائل متعددة الى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً، بل تصعيدياً، كما أنه سيتحدث باسم كل المحور وليس باسم "حزب الله" فقط. 

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