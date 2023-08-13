الأحد 13 آب 2023
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نديم الجميّل عن "باربي": إذا منع في السينما سنعرضه بالساحات العامة

نديم الجميّل عن "باربي": إذا منع في السينما سنعرضه بالساحات العامة
نديم الجميّل عن "باربي": إذا منع في السينما سنعرضه بالساحات العامة
في ظل اختلاف الآراء حول فيلم "باربي"، كتب النائب نديم الجميّل، وهو ابن رئيس لبنان السابق بشير الجميّل، عبر منصة إكس: "يريدون منع عرض فيلم Barbie، بل يعرضون أفلام قتل وجهاد لاطفال".اضافة اعلان

وأضاف قائلا: ثقافتنا ثقافة الحياة، ثقافتهم ثقافة الموت والإرهاب، إذا تم منع عرض فيلم Barbie في صالات السينما، فسنعرضه في الساحات العامة في لبناننا وليمنعوه في دويلتهم. لكم دويلتكم، لنا لبناننا…".

وكانت السلطات في لبنان والكويت حظرت فيلم باربي في جميع دور العرض في البلدين لأنه يسيء إلى "القيم الأخلاقية".

وكان من المقرر أن يُعرض الفيلم في البلدين في أواخر أغسطس/آب الجاري.

وقال وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأربعاء، إن فيلم باربي يتعارض مع "القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان" ويروّج للمثلية الجنسية، أو على حد تعبير مرتضى: " يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة"، حسب قوله.

من جانبه، اتهم رئيس لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية في الكويت، لافي السبيعي، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الأربعاء، باربي بـ "خدش الآداب العامة" والتحريض على "مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد" مشيرا إلى أن الفيلم يدعو إلى "أفكار دخيلة على المجتمع".

وبعد مرور ثلاثة أسابيع فقط من إطلاقه، حقق فيلم "باربي" أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمية. -وكالات

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