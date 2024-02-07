نُذر عدوان إسرائيلي على رفح

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في الوقت الذي سلمت فيه حركة «حماس»، أمس، ردها على مقترح لهدنة مطولة مع تل أبيب وفق ترتيبات لتبادل المحتجزين والأسرى إلى الوسطاء في مصر وقطر، عززت إشارات وتحركات إسرائيلية من نذر عدوان بري على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) المتاخمة للحدود المصرية.ورفح هي آخر معقل لـ«حماس» لم تدخله القوات الإسرائيلية برياً، لكن القاهرة وعواصم كبرى وهيئات دولية تحذر دوماً من تبعات تهجير الفلسطينيين، كما ترفض مصر مساعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا الموازي لحدودها مع غزة من الجانب الفلسطيني. ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل سكان رفح شمالاً، قبل بدء الاجتياح.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، إن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظة قد يُفضي إلى «جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن».في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة: «تلقينا رداً من حركة (حماس) بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي». وبدوره أشار بلينكن إلى أنه «سيناقش الاقتراح اليوم (الأربعاء) في إسرائيل».-(وكالات)