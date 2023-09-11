الثلاثاء 12 أيلول 2023
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نزوح متزايد وأوضاع كارثية.. لماذا عادت الاشتباكات في عين الحلوة؟

تجدد الاشتباكات في عين الحلوة
تجدد الاشتباكات في عين الحلوة
 عاد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى مربع الاشتباكات المسلحة مجددا، الأمر الذي كسر حالة الهدوء التي سادت نحو شهر، وسط أوضاع إنسانية صعبة وتزايد في أعداد النازحين.اضافة اعلان
ومنذ مساء الخميس الماضي تجددت الاشتباكات بين حركة "فتح" وجماعات متشددة بالمخيم استخدمت فيها أسلحة خفيفة ورشاشة وقذائف أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات، ما وضع حدا لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أوائل آب(اغسطس) المنصرم.
وتعود الأزمة إلى يوم 29 تموز(يوليو) الماضي بعد إقدام مسلحين يعتقد أنهم محسوبون على حركة "فتح" بإطلاق النار على مسلحين من جماعة متشددة ما أدى لمقتل شاب يدعى عبد فرهود وإصابة محمود خليل الملقب بـ"أبو قتادة".
ورد المسلحون بعدها بساعات بقتل قائد الأمن الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي مع أربعة من مرافقيه في كمين نصبوه لهم لتتواصل الاشتباكات عدة أيام أسفرت في مجملها عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات. وانتهت الاشتباكات السابقة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في 6  آب(اغسطس) نص على سحب المسلحين من الطرقات وعدم إبراز المظاهر المسلحة، وتشكيل لجنة تحقيق من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك، لتحديد المتسببين بالأحداث وتقديمهم للعدالة اللبنانية، إضافة لتعويض المتضررين.
سبب عودة الاشتباكات
مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" على هويدي أوضح أن سبب عودة الاشتباكات في المخيم هو عدم تطبيق ما جرى التوصل إليه من بنود في اتفاق وقف إطلاق النار في  آب(اغسطس) الماضي. وأكد هويدي، امس الإثنين، أن الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة لافتا إلى أن دائرتها تتسع وتمتد إلى مناطق جديدة.
وأشار إلى التطور المقلق هو سقوط قذائف على مراكز للجيش اللبناني قريبة من المخيم أدت لإصابة 5 عسكريين من الجيش. وشدد هويدي على أن "هذا الأمر مرفوض ومستنكر ويمكن أن يجرنا إلى مربعات لا تحمد عقباها في المستقبل".
وقال: "اليوم سيصار إلى لقاء بين المدير العام للأمن العام اللبناني وممثلين عن فصائل فلسطينية لمناقشة ما يجري في المخيم، وعلى رأس الأولويات الوقف الفوري لإطلاق النار".
أوضاع مأساوية
وأفاد هويدي بأن "الأوضاع الإنسانية مأساوية إلى أبعد الحدود وما يزال من الصعوبة حصر النازحين من المخيم" مؤكدا أن الأعداد بالآلاف.
ونوه إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فتحت مراكز جديدة لإيواء النازحين بعد امتلاء مدرسة نابلس في مدينة صيدا بهم، لافتا لوجود أعداد كبيرة في مراكز أخرى في مدينة صيدا ومنطقة سبلين. وأردف هويدي أن "مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهودها لتقديم ما يلزم من حاجات وخدمات للنازحين"، منوها إلى أن الحاجة أكبر من ذلك بكثير.
وأكد أن تنقل الاشتباكات من حي إلى حي وحارة إلى حارة زاد من الأضرار الناجمة عن هذه الاشتباكات وأدى إلى احتراق الكثير من المنازل والمحال التجارية.-(وكالات)
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